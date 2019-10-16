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立院籲改善後備召訓 國防部：現可滿足作戰需求

最新更新：2019/10/16 11:08

（中央社記者王承中台北16日電）立法院預算中心報告指出，僅31萬9067名後備軍人曾受召訓。國防部長嚴德發今天表示，32萬人已可滿足防衛作戰的需求，但國防部也已在規劃把訓練的資源加大，擴充場地設施。

立法院預算中心近期公布國防部明年度預算評估報告揭露，截至8月止，退伍8年內、可選充教召的後備軍人數為77萬6662名，卻僅31萬9067人曾受召訓，召訓率41.08%，呼籲國軍改善。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會備詢，民進黨立委羅致政詢問，如何提升後備軍人的召訓率。嚴德發表示，召訓率提升牽涉訓練資源，目前國軍的訓練基地有7處，現已規劃加大訓練量。

不過，嚴德發也說，32萬人已可滿足防衛作戰的需求，後備軍人列管8年，後退伍的先召訓，以保持部隊戰力，將來召訓會轉化成以志願役退伍為主，後備戰力會更強。

列席的國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，目前防衛作戰的需求就是32萬人，包含擴編動員、編實動員及軍事勤務隊。早在民國103年，國防部就考量到這個問題，當時召訓是8年4次，每次5到7天，召訓率29%，後來改為8年2次，每次5到7天，到今年為止召訓率成長到41%。（編輯：謝佳珍）1081016

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