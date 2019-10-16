完成海外輔選 林飛帆籲團結勿讓中共見獵心喜

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨副秘書長林飛帆今天完成美加海外輔選任務，他呼籲海外鄉親，一起協助台灣的團結，不要讓特定的人見縫插針，不要讓中共見獵心喜，台灣必須團結，世代也必須團結。

民進黨今天發布新聞稿指出，林飛帆結束美國輔選行程，前往加拿大多倫多，參加這次海外行程的最後一場活動。為支持2020總統蔡英文連任，加拿大僑界於台灣時間16日上午在多倫多舉辦造勢大會。

當地僑胞表示，這次林飛帆代表總統蔡英文前來，當地有許多平常不參與政治活動的年輕人，紛紛主動前來幫忙，形成少見世代合作的場景，有一群在地的香港年輕人特別來參加活動。

林飛帆在正式演講前，特別對現場的香港朋友用廣東話說：「香港人，加油。」

他表示，香港人爭取民主的勇氣照映出中國極權政府的本質和醜陋。他向現場群眾強調，這不是最後一場選舉，而是最關鍵的一場選舉，是民主和極權的對決。他對香港朋友表達感謝，並表示台港同行，一起加油，希望今日台灣，明日香港。

林飛帆面對台灣鄉親首先提到，在此刻，前行政院長賴清德正在舊金山展開海外輔選，請現場鄉親給賴清德掌聲；現場民眾熱烈回應。

林飛帆表示，從初選結束到現在，賴清德展現極佳的民主風度，民進黨主席卓榮泰也代表黨，極力整合初選以來的對立。他拜託海外的鄉親，幫助民進黨、蔡總統、卓榮泰、賴清德，一起協助台灣的團結，不要讓特定的人見縫插針，不要讓中共見獵心喜，台灣必須團結，世代也必須團結。這就是台灣要贏，世代共贏。

林飛帆再次強調，團結對民進黨不是問題，但台灣的團結需要靠大家一起協助。

林飛帆說，要讓改革持續不回頭，需要民主多數的國會。台灣仍然面對相當嚴峻的挑戰。不只中國正在發展所謂的介入台灣選舉方案，企圖炮製去年干預大選的作法。在國內，也面對有的政客，打著「藍綠一樣爛」的招牌，搖搖擺擺來騙選票。

林飛帆指出，改變不是靠空談，政治不是靠刪去法，政治的改變，更不是靠回收藍綠不要的政客；他希望大家明年1月11日回台灣投票，總統投小英，區域立委跟政黨票要支持民進黨，讓總統連任、國會過半。（編輯：謝佳珍）1081016