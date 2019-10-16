防中國滲透校園 學生團體籲學生停止參加統戰團

（中央社記者郭建伸台北16日電）台大學生會等學生團體今天舉行記者會，台大學生會長凃峻清呼籲，各校學生停止參加中國的統戰團，校方也要停止協助招募，他們將持續調查中國在各校進行滲透的組織對象。

台大學生會、台大研究生協會、台師大學生會、清大學生會、東吳學生會、輔大學生會等多個學生團體今天舉行記者會指出，中國天津大學主辦的「海峽兩岸青年學生領導力論壇」自2008年開辦以來，學生會都會收到校方學生事務單位的邀請文件，詢問是否願意赴中國參加交流活動，校方還會獲得補助。

凃峻清說，但是天津大學的邀請文件中卻提及，2019年是促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施發布實施一週年，彰顯兩岸一家親的重要理念等文字，並多次提及中國國家主席習近平對兩岸青年交流的指導原則。

凃峻清表示，參加交流活動就等於認同中國統戰作為，甚至對外界釋放兩岸和平友好的假象，以致於大學仍陸續派學生參加交流團；赴中交流的學生很可能得先自我審查，回台後變成中國學生來台的接待團員，又再一次進行審查，迴避他平時能提及的公共議題。

學生團體提出4點訴求，呼籲全台學生停止參加統戰交流團、旅遊團，校方停止招募宣傳與協助相關活動，並要求政府相關單位加強追蹤赴中學子的人身安全。

此外將邀請全台各校學生會、學生社團共同加入「青年抵抗校園統戰聯盟」，揭露校園中的統戰滲透，共抗中國極權統治在台灣扎根。學生團體呼籲，立法院應完備相關立法工作，對抗長期假學術之名，行統戰之實的交流活動。

民進黨立委管碧玲說，民進黨團已打算提出「中共代理人」修法，並朝向雙軌處理，在不排除修法的情況下充實行政命令相關法令。

民進黨立委蘇巧慧也說，學生團體發動這場記者會在前線衝鋒，但他們身為立委，一定會當學生的後盾。（編輯：蘇龍麒）1081016