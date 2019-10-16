接見華府智庫成員 副總統：不會屈服中國壓迫

（中央社記者溫貴香台北16日電）副總統陳建仁今天表示，台灣做為亞洲民主的燈塔，絕不會因為中國惡霸式的壓迫而屈服；未來會持續以穩健務實的方式，深化台美友好夥伴關係，共同因應區域挑戰及威脅，致力維護印太地區的和平穩定。

副總統陳建仁下午在總統府接見2019華府智庫「美國進步中心（CAP）」學者專家訪問團，首先歡迎美國進步中心主席達修爾（Thomas A.Daschle）再度率團來訪，也歡迎CAP創辦人、前白宮幕僚長波戴斯塔（John Podesta）首次訪台。

因與會的貴賓多曾在白宮、國務院及國防部擔任重要職務，副總統很高興在總統府與大家見面，並代總統轉達問候。

副總統致詞表示，「美國進步中心」去年9月發表研究報告，提出抵抗專制主義及捍衛民主制度的具體建議，打造以民主為核心價值的外交政策，令他深有同感。

副總統認為，台灣做為對抗專制中國的第一線國家，持續受到北京各方面的侵害及打壓。中國不僅誘奪友邦，打壓台灣的國際地位與空間，更利用台灣社會民主開放的特性，滲透媒體及草根組織，已對台灣的民主自由構成嚴重威脅。

副總統說，台灣做為亞洲民主的燈塔，將會繼續堅持自由、民主的道路，持續發揮良善的力量，加強與全球的夥伴合作，絕不會因為中國惡霸式的壓迫而屈服。

副總統提到，上個月，台灣接連失去兩個友邦，面對索羅門群島及吉里巴斯政府的選擇，感到非常遺憾，但卻不會因此喪志，因為感受到美國及其他理念相近夥伴如日本、澳大利亞及歐盟等國的堅定支持。

他舉例表示，10月7日台美政府間首度進行「太平洋對話」，與太平洋友邦及理念相近國家駐台大使或代表，共同討論透過太平洋島國發展援助計畫的協調合作，維護區域穩定及共同價值。

副總統並說，今年台美已合辦首屆「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」及首次「印太民主治理諮商」對話；另外，自2015年成立且持續推動的台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），也在今年獲日本、瑞典參與並列名合辦，都是台美兩國為維護及推動共享價值所做的努力。

副總統指出，今年是台灣關係法立法40週年。台美關係在過去40年來不斷提升，美國行政部門、國會、民主共和兩黨及各界持續以具體行動展現對台灣的支持，肯定台灣自由、開放、民主的制度，對此深表感謝。

副總統強調，台灣未來也會持續以穩健務實的方式，深化台美友好夥伴關係，共同因應區域挑戰及威脅，致力維護印太地區的和平穩定。（編輯：林興盟）1081016