政院擬擴大保留地禁伐補償 3萬原住民地主受惠

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院會明天將討論「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」修正草案，擴大原住民保留地的禁伐補償範圍，估計補償面積將達到5.3萬公頃，約3萬名原住民保留地地主受惠。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷拉斯・尤達卡）今天表示，目前有4.6萬公頃屬於原住民族私有的原住民保留地，因為位於山林之間，屬於林業用地，禁止砍伐與耕種，只能種樹，造成2萬9000多名原住民地主的生計損失；因此現行規定，由國家提供每公頃每年3萬元的禁伐補償。

Kolas說，明天行政院會即將通過「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」修正草案，擬擴大補償範圍，除了原有的4.6萬公頃受到禁伐限制的林業用地以外，還擴大到「水源特定區」及「國家公園」範圍內的原住民保留地。

Kolas指出，未來草案通過後，預估補償面積將再增加7000公頃，總計將有約5萬3000公頃的原住民保留地可獲得禁伐補償，預估將有超過3萬名原住民保留地地主受惠。

另外，Kolas說，原本該條例第6條規定，想申請禁伐補償的地主，其所栽種的林木或竹子必須超過6年，才可申請補償。政院版修正草案將取消6年限制，只要種植竹、木的範圍覆蓋率仍達7成以上，就可申請補償。（編輯：張良知）1081016