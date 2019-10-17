綠委爆中國統戰中小學生 赴陸食宿交通全免費

（中央社記者陳俊華台北17日電）民進黨立委黃國書今天說，有100多名苗栗中小學師生以體育交流名義前往中國參訪，交通食宿卻是對岸免費招待，事實上是被統戰；原訂4天行程卻因海象不佳，學生在中國滯留已第7天，讓家長相當憂心。

黃國書與苗栗縣議員羅貴星上午在立法院舉行「苗栗中小學攜生赴中國，統戰交流變滯留」記者會。黃國書表示，苗栗縣通霄國中、通霄國小藉由體育、教育交流名意前往中國，主辦單位是福建省「海峽兩岸社會組織服務中心」，明顯帶有官方色彩。

黃國書表示，台灣學生去參訪只要交新台幣1000元，可能是代辦費用，到中國後全額補助船票、旅遊保險、食宿交通費用等，完全由對岸免費招待，對方當然會說是台商贊助；到平潭後完全是在參觀中國建設的偉大，就是在對台灣學生統戰，陸委會、教育部要密切注意，並建立通報機制。

黃國書說，這次共有通霄國中有6名教師、72名學生參加，通霄國小有3名教師、20名學生參加，還有100多人滯留在對岸，未來陸續還會分梯次，邀請台灣各縣市國中、小學生到中國進行交流，有太多透過學術交流名義，卻帶有統戰目的，「我們能不防嗎？」

羅貴星表示，他接到家長陳情後很擔心學生安全，目前都還滯留在國外，原本只有4天的行程，卻因海象問題船隻無法行駛，導致學生滯留，至今已是第7天，這段時間校長也積極聯繫，讓每名學生和家長報平安。據他了解，學生今天將透過小三通從金門回到台灣。

教育部國際及兩岸教育司科長賴信任表示，教育部早在去年、今年都有提醒各級學校，應注意這種交流活動的目的、行程、文宣資料不得違反兩岸人民關係條例，也不能涉及政治性目的，學校要做好第一關把關，縣市政府也要做好審核、把關。活動若涉及政治性、統戰性，教育部呼籲學生提高警覺，並注意赴陸的環境與風險。

陸委會文教處科長盛蕙珍說，希望學童能盡快安全回台，並加強提醒師生赴陸交流的風險，盼師生赴陸前要審慎評估，陸方若有涉及政治意圖的要避免，希望兩岸文教交流能維持正常永續、健康的進行。（編輯：蘇志宗）1081017