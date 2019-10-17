人口普查109年9月登場　可網路填報

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院會今天通過主計總處提報的109年人口及住宅普查方案，10年一度的人口普查明年9月20日至10月17日進行，以了解基本國勢及各區域發展情形，作為政府施政參考。

主計總處表示，人口及住宅普查每10年辦理一次，這次普查預定於明年9月20日至10月17日舉辦，根據聯合國統計，2020年前後全球約有9成國家辦理人口及住宅普查，為世界各國重要施政項目之一。

主計總處指出，普查採公務登記及調查整合方式辦理，從7萬多個普查區抽選約15%樣本普查區，進行訪查填表，預計訪查約110萬個家庭。目的是了解全國人口及住宅分布，掌握區域發展情形，提供家戶組成、就學、就業等資訊，提供政府政策規劃參考。

根據普查方案規劃，普查區域範圍包括各直轄市、縣（市），凡普查標準時刻，在普查區域範圍內的常住人口及住宅（包含政府派駐國外工作人員與其眷屬、外勞及外僑，但不包括各國駐台人員及其眷屬），均為普查對象。

普查項目包括常住地區、住宅狀況、居住情形、家戶結構、就學就業、通勤通學、使用語言、健康照護和人口遷徙等。

主計總處說，為減輕民眾負擔，只要公務登記檔案有的資料，就不納入普查問項，並導入資訊技術，除了紙筆訪問，也提供網路填報管道，還設計可在任一行動載具使用的頁面，民眾可輕鬆填報。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，政府每10年定期舉辦人口及住宅普查，以掌握各公務資料尚無法獲得的常住人口及住宅分布、人口遷徙、就學就業、使用語言、健康照護、居住狀況等重要資訊，藉以了解基本國勢及各區域發展情形，做為政府加強各項社會福利措施、規劃資源分配及相關政策的參據。（編輯：謝佳珍）1081017