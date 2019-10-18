蔡總統：雖有選舉活動但國政最優先

總統蔡英文（圖）18日南下高雄參訪日月光半導體公司K11廠，接受媒體聯訪時表示，身為總統參選人雖有一些選舉活動要做，但還是會把國政當做最優先項目。中央社記者董俊志攝 108年10月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）總統蔡英文今天南下高雄參訪日月光半導體公司K11廠接受媒體聯訪表示，身為總統參選人雖有一些選舉活動要做，但還是會把國政當做最優先項目。

高雄市長韓國瑜16日起請假投入總統大選，上午又銷假回高市府上班，蔡總統對此表示，任何一個執政團隊不論是中央和地方，最重要的領導人物是首長，今天來這裡看到高雄很重要的產業，相信高雄很多方面都需要進一步的發展，這都需要有一個首長帶領團隊來努力。

蔡總統認為，首長確實是每個團隊的運作核心，如果首長常常不在或者乾脆請假的話，整個團隊的運作一定會大打折扣。高雄現階段發展是不能停滯的，同樣道理，她也是以國政優先，雖然她是總統參選人會有一些選舉活動要做，但還是會把國政當做最優先項目。

至於是否看過民進黨不分區立委名單，蔡總統表示，「沒有名單哪來的看過呢？」她希望，黨內有更好的討論過程，相信在這個階段每個人都沒有特別的成見，或者有什麼樣不能更動的想法，重點在於大家坐下來好好談一談。畢竟最後的同意機關是中執會，在不分區的名單上，她是採取高門檻的同意。所以坐下來好好談一談溝通是必要的。

蔡總統上午由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春、經濟部次長曾文生、民進黨立委李昆澤、劉世芳等人陪同南下高雄參訪日月光半導體公司K11廠，日月光集團董事長張虔生率員工夾道熱烈歡迎。蔡總統聽取日光月營運簡報，並與公司主管座談進行意見交流。

蔡總統致詞感謝日月光以台灣為基地積極投資台灣；她表示，今天陪同她來的人都與高雄有關係，請大家不要擔心，中央政府絕對聽到高雄的聲音。

蔡總統等人隨後轉往高市鳳山區鳳邑雙慈殿參拜。（編輯：謝雅竹）1081018

總統蔡英文（中）18日由總統府秘書長陳菊（右）、行政院副院長陳其邁（左）等人陪同，南下高雄參訪日月光半導體公司K11廠，聽取日光月營運簡報，並與公司主管座談進行意見交流。中央社記者董俊志攝 108年10月18日

總統蔡英文18日南下高雄參訪日月光半導體公司K11廠，並聽取日光月營運簡報，與日月光半導體董事長張虔生（前左2）等主管座談，進行意見交流。中央社記者董俊志攝 108年10月18日

總統蔡英文（前中）18日前往高雄，在日月光半導體董事長張虔生（前左）陪同下，參訪日月光半導體公司K11廠，聽取引導員介紹廠區模型。中央社記者董俊志攝 108年10月18日