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時力邀翟本喬林洲民列不分區 徐永明盼拉年輕改革選票
首頁 / 政治

傳林洲民翟本喬列時力不分區 柯文哲：沒什麼不對

最新更新：2019/10/19 12:49

（中央社記者陳怡璇台北19日電）外傳前北市都發局長林洲民、北市府市政顧問翟本喬列入時代力量不分區立委名單，台北市長柯文哲表示「也是合適人選，也沒什麼不對」，之前民眾黨有問過林洲民，但他當時拒絕。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天與台北市第3選區（中山、北松山）參選人何景榮至松江市場掃街，接受媒體聯訪。被問及前台北市政府都市發展局長林洲民與市政顧問「翟神」翟本喬，可能名列時代力量不分區立委名單，柯文哲說「也是合適人選啊，也沒有什麼不對」。

媒體追問，民眾黨之前有詢問過林洲民意願但被拒絕，現在林洲民有可能披時力戰袍，柯文哲表示有問過、當時他不要，「每個人有每個人選擇，不敢批評」。

媒體追問對於前行政院長賴清德「憂慮小黨監督大黨讓政策難推動」說法，柯文哲表示，若兩黨可靠百姓自然會投，但現在台灣存在「藍綠都討厭」的空間，代表兩大黨表現不好。

而對高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜不訪美一事，柯文哲表示若重來一遍「根本不要見那個莫健就好了」、「先見莫健以後說不去，多漏氣（台語，出糗之意）而已」、「要嘛一開始就說不要去」。（編輯：李錫璋）1081019

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