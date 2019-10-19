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不分區提名爭議 蘇嘉全：黨內經溝通理解是好事

最新更新：2019/10/19 14:27

（中央社記者溫貴香台北19日電）民進黨不分區立委提名機制爭議，引發民進黨立委蘇震清與民進黨主席卓榮泰隔空交火，總統蔡英文昨天呼籲黨內理性溝通，蘇震清昨天向卓榮泰道歉，立法院長蘇嘉全今天對此冷處理，僅說黨內不同意見經溝通後互相理解是好的。

蘇嘉全上午與民進黨立委施義芳、何志偉等人陪同總統出席在台大醫院國際會議中心舉辦的2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會，他會前受訪做了以上表示。

媒體報導，蘇嘉全為力保侄子蘇震清入不分區安全名單，因而動用派系成員、導致中執會流會，蘇嘉全昨天表示，蘇震清到底能否進入安全名單，「相信卓榮泰主席會有大智慧處理」；至於杯葛中執會，蘇嘉全說，中執會有39人，他平常很少參與，「哪有能力杯葛。」

針對蘇震清指出卓榮泰至少三次承諾他列不分區立委名單，並揚言不排除脫黨參選，卓榮泰回應，不要繼續威脅黨中央，這是不理智行為。蘇震清昨晚對此在臉書發文道歉。

對於蘇震清道歉一事，蘇嘉全今天受訪表示「去問他（蘇震清）好不好」，他說，蘇震清有自己的想法，請記者去問蘇震清。被追問這是不是一個好的轉圜，蘇嘉全說，民進黨本來就會有一些不同意見，溝通之後互相理解，這是好的，基本上，還是尊重蘇震清的看法與想法。

是否已與卓榮泰溝通，蘇嘉全說，去問卓主席。記者追問卓榮泰的黨內溝通是不是不那麼好，蘇嘉全說，去問各派系。（編輯：紀淑芳）1081019

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