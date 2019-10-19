蔡總統盼打造虎尾水岸空間 再現糖都風華

（中央社記者黃國芳、蔡智明雲林19日電）總統蔡英文今天前往雲林縣虎尾糖廠視察前瞻計畫的水環境建設，計畫將整合糖廠、水岸及虎尾市區，她也要求糖廠酒精槽能融入周邊，使「糖都」虎尾再度成為魅力城鎮。

蔡總統下午在民進黨立委蘇治芬等人陪同下，先前往雲林縣虎尾糖廠視察前瞻計畫的水環境建設，隨後到虎尾高鐵特定區參訪2019雲林國際農業機械暨資材展，也到北港武德宮參拜，並於傍晚出席蘇治芬北港競選總部成立大會。

台糖土地開發處長張榮吉表示，虎尾糖廠於1925年設置酒精廠，由於製糖產生糖蜜的副產品酒精，可加工作為飛機燃料，當時日本還有實習生在此訓練，導致在二戰時被美軍視為軍事基地轟炸。目前僅遺留10.64公尺高的酒精槽古蹟，正朝文化資產方式辦理，希望與虎尾市區連結。

蘇治芬表示，虎尾曾經是繁華「糖都」，極具豐富人文、地景、產業，北港溪虎尾糖廠段水岸營造計畫內容包括安慶圳掀蓋、護岸整建、多功能滯洪池、北港溪河道整理及虎尾糖廠段周邊環境融合工作，整合糖廠、水岸、虎尾市區空間，打造水岸生活空間。

蔡總統致詞時表示，經濟部水利署在「前瞻基礎建設計畫」中，有很多治水及自來水供給等工作，共投資近新台幣33億元。

她指出，政府在治水之餘，也需配合地方發展需求，讓具有文化及歷史價值的台糖虎尾酒精槽融入周邊環境，不會被牆隔絕，也有助商圈與在地居民使用這些空間。

蔡總統請水利署及台糖公司負責加速推動這項工作，並希望計畫可以按現有規畫如期如質完成，讓歷史上的「糖都」虎尾，又有機會成為魅力城鎮，民眾也都能享有歷史留下的好資產。

隨後，蔡總統參訪國際農業機械暨資材展，現場逾1200攤除了展現農業新技術，並向農民們介紹低成本、低勞動力和高效益農業機械。

蔡總統參訪時還坐上農機駕駛座體驗，並觀摩農機交易與農業技術交流，總統還仔細詢問廠商新開發農機的性能與功用。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081019