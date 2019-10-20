立委外的斜槓人生 何志偉推兒童藝術假日畫市

民進黨立委何志偉表示，作畫時能讓他進入類似冥想的狀況，進而改善注意力不集中等狀況，也可以從藝術中獲得成就感，因此他多年來推動兒童藝術教育，也和友人成立「假日畫市」。（何志偉辦公室提供）中央社記者王揚宇傳真 108年10月20日

（中央社記者王揚宇台北20日電）從政多年的民進黨立委何志偉私底下熱愛藝術，更因藝術改變一生，因此他多年來推動兒童藝術教育，也與友人在4年前串聯百名藝術家創立「假日畫市」，並成為「市長」，拉近民眾與藝術的距離，開啟他的斜槓人生。

何志偉帶著自己的油墨畫作接受中央社記者專訪，侃侃而談他與藝術的不解之緣。

何志偉說，自己從小功課就不好，上課時也時常走動，且有專注力易分散的情況，成為老師眼中的頭痛人物，因此打擊他的自信心，但在美國讀高中時，接觸了藝術課，改變了自己的一生。

「如果說有一堂課叫做快樂，這堂課就是藝術！」何志偉回想，自己從小就喜歡繪畫，人生的第一個志業就是當畫家，而在上藝術課時，老師不設限的讓學生自由發揮並給予很多鼓勵，自己因而從中獲得成就感、變得更有自信，而且在作畫時讓他進入冥想狀況，進而改善注意力不集中等狀況。

何志偉說，雖然自己沒有受過藝術的專業訓練，也不是本科生，但因為有了這層人生經歷，回台後他希望能盡一份心力，讓藝術在台北重新萌芽，所以10年前便與地方文教組織合作，推動兒童著色繪畫活動，並找評審老師來講評，以鼓勵、讚美的方式讓孩子們接觸藝術，進而培養興趣。

接著在西元2015年，何志偉與貓頭鷹藝術協會理事長姚通吉等10多人，決定共同創立「假日畫市」，近年更與300多名本土藝術家串聯，每個月定期在花博公園創作，立志要做全台灣最大的藝術非營利交易平台。

何志偉表示，觀察國外案例，例如法國的帖特畫家廣場等，大家心想，台北有很多以文創為主題的市集，但沒有「純藝術」的市集，而且以純藝術、繪畫的作品展售，多半在畫廊進行交易，讓藝術家的自由度受限，所以才起心動念，促成假日畫市的誕生。

他說，假日畫市成立的另一個重要目的，是希望民眾路過、經過時，可以一同參與作畫、與藝術家交談，藉此拉近與藝術的距離，甚至能直接擁有藝術家的創作，這是假日畫市跟其他畫廊不一樣的地方，而且假日畫市也讓他真正見識到台灣公民社會的力量。

「藝術讓我身上多一個ID、斜槓！」何志偉最後提到，目前他的繪畫作品應有百幅，踏入政壇後雖然能創作的時間變少，但藝術對他的政治工作及人生卻影響深遠，讓自己學習聆聽、接受不一樣的意見，這也是為何要推廣藝術的原因之一，「或許我們做的事情太冷門，但我們不做就更冷門、就沒有機會」。（編輯：蘇志宗）1081020