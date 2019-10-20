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首頁 / 政治

強化總統選舉安全 國安局動用預備金增購警備車

最新更新：2019/10/20 19:01

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北20日電）因應各界投入第15任總統、副總統選舉意願升高，立法院預算中心揭露，國家安全局除原規劃購置39輛安維任務車輛，也將動支國防部第一預備金增購24輛警備車，讓進行安維任務的購置車輛來到63輛。

立法院外交及國防委員會21日將審查109年度國家安全局收支公開及機密部分預算。

根據立法院預算中心的國家安全局109年度預算評估報告內容指出，為辦理第15任總統、副總統大選安維任務，國安局108年度原規劃以基本編組3組，購置第15任總統、副總統大選安維任務所需的各式車輛計39輛，包含各款警備車30輛、重型機車6輛及警備貨車3輛。

預算中心進一步指出，不過為了因應各界投入第15任總統、副總統選舉意願升高，原安維基本編組3組的規劃內容，已不符工作變化需要，因此國安局調整安維基本編組為5組及1組預備編組，並在今年7月12日經行政院主計總處同意，動支國防部第一預備金辦理24輛警備車增購事宜，這當中包含各款警備車20輛及重型機車4輛。

報告內容也提到，國安局申請動支108年度國防部所屬單位預算第一預備金總數為新台幣1億1220萬8000元，包括各型警備車輛3438萬元、通資訊器材及設備1300萬元、特種勤務運用維持6482萬8000元。

報告內容也指出，第15任總統、副總統隨扈車隊，國安局規劃援例採購奧迪A8L、A8系列轎式警備車，理由為「安全防撞係數高，操控性能及機動應變性強，瞬間加速起步佳，有利特勤任務遂行；另沿用同款車輛編成隨扈車隊時，可達偽裝欺敵效果，並兼顧國家元首崇榮地位」等。

另外，針對總統大選的安維，軍方人士表示，「安維7號」將在11月成軍，若最後候選人超過3組，將動用預備計畫運用人力、資金及車輛，目前已準備5組、備用1組，共6組的編組，國安局對於相關狀況都會進行因應。（編輯：趙蔚蘭）1081020

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