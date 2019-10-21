蘇貞昌：林鄭背後是中國 陳同佳來台投案不符常情

行政院長蘇貞昌（圖）21日說，香港特首林鄭月娥背後是中國，過去都不理會台灣一再要求司法互助，現在卻企圖把凶嫌送台來合理化送中（條例）。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北21日電）港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案，行政院長蘇貞昌今天說，香港特首林鄭月娥背後是中國，過去都不理會台灣一再要求司法互助，現在卻企圖把凶嫌送台來合理化送中（條例）。

陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，台灣向香港提出司法互助請求，但港府未回應，反而在今年初提出修訂逃犯條例，宣稱藉此引渡陳同佳，但條例同時適用於中國大陸和澳門，引起大規模「反送中」抗爭。陳同佳則僅因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，預定10月23日出獄，陳同佳10月17日表示出獄後將赴台灣自首。

蘇貞昌上午出席「向山致敬」記者會，會後受訪時表示，香港特首林鄭月娥是配合中國，香港人殺香港人，現在人在香港監獄裡，林鄭月娥卻不辦。過去政府一再要求司法互助處理此案，林鄭月娥理都不理，現在突然態度丕變說要送來台灣，這非常詭異。

對於國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團指蔡政府犧牲司法主權，若韓國瑜當選一定馬上收陳同佳投案，蘇貞昌回應，「我們不是韓國瑜」，不是到香港就拜訪林鄭月娥、畢恭畢敬，什麼都說「是」。

蘇貞昌指出，林鄭月娥背後是中國，而且企圖用把陳同佳送台灣來讓送中（條例）合理化，現在香港民眾這麼反送中，呼籲林鄭月娥好好聽取香港民意，回應要求，不要做這種政治操作。

蘇貞昌表示，國家主權最重要，有主權才有司法管轄權，很奇怪的是，看到要選總統的韓國瑜，對於過去香港不跟台灣司法互助沒有反應。現在陳同佳送台灣，絕對不會陷入中國圈套，特別呼籲政治人物為台灣講講話，守護台灣主權才是第一，像香港沒有主權，才讓中國予取予求。

他說，另外也深感詭異的是，陳同佳在香港如果出獄，就自由自在，怎麼不在香港過好日子，突然之間要來台灣面對殺人罪審判，這不符合人性、不符合常情，從國家安全、國家主權都會嚴格把關，守住台灣安全。（編輯：楊凱翔）1081021