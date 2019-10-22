蔡總統打政績牌 田中鎮長帶頭喊：我愛妳

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）總統蔡英文今天先後前往彰化田中乾德宮等地參拜，無黨籍田中鎮長洪麗娜更帶領民眾高喊「總統我愛妳」，蔡總統則強打台灣芭樂可外銷美國、阻絕非洲豬瘟疫情侵入等政績牌。

蔡總統今天在民進黨立委陳素月、洪宗熠以及台灣自來水公司董事長魏明谷等人陪同南下彰化，馬不停蹄前往田中鎮乾德宮、員林市員林禪寺以及大村鄉慈雲寺參拜。

田中鎮長洪麗娜上午也特別以乾德宮主委身分歡迎蔡總統，她說，昨天晚上向媽祖稟告總統要來訪，媽祖也回答會讓蔡總統「心想事成」，洪麗娜也送上田中黑白米及麻油為蔡總統加油打氣，並帶領現場民眾高呼「總統我愛妳」，場面熱烈。

蔡總統提到農產品外銷議題時指出，台灣芭樂可以外銷美國，是過去政府沒有做到的事情，台灣在20多年前發生口蹄疫導致豬肉不能出口，今年口蹄疫總算成功拔針，明年台灣豬肉就可以外銷，行政院長蘇貞昌帶領的團隊也成功把非洲豬瘟疫情阻絕於境外。

針對媒體詢問國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜造勢晚會被砸雞蛋，也有人張貼海報說要「殺小英」等選舉暴力，蔡總統說，選舉是理念的競逐，不應該鼓動仇恨或走向暴力，她相信台灣是一個民主社會，民主素質也達到一定程度，選民都不樂見這樣的事情，也不應該有這樣的事情。

媒體進一步詢問大陸記者散布假消息，蔡總統也呼籲，相信選舉進入最後階段，假訊息和假消息情況會更嚴重，對於不明來源消息或是不合常識邏輯的消息，必須保留和查證。

蔡總統下午還前往彰化市王長發商號，與青年朋友座談，有青年提到青年文創貸款問題，蔡總統則說會把意見帶回去，跟文化部等相關部會討論。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081022