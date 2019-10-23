漁業署編罰鍰收入7000萬 立委喊刪後調降

（中央社記者郭建伸台北23日電）為向歐盟顯示政府執行漁業三法的決心，漁業署編列明年罰鍰收入新台幣7225萬元，引發立委關注要求全數刪除。農委會主委陳吉仲無法接受，幾度折衝，改列2000萬元。

2015年歐盟將台灣遠洋漁業列為黃牌後，行政院即成立專案小組，制定及修改漁業三法。今年六月間，台灣終於自歐盟黃牌名單除名。

但漁業三法上路後，不少漁民感受到法規與漁業現場作業脫節，法令罰金高且沒彈性，曾有屏東漁民北上抗議。立法院經濟委員會今天審查農委會及所屬單位預算，審查到漁業署預算時，因為漁業署明年編列罰鍰收入7225萬元，較今年增加2551萬元，讓不少中南部立委跳腳。

漁業署109年度預算書指出，違反漁業法、漁港法案件全年預估475件，每件罰3萬元，全年約1425萬元；違反遠洋漁業條例或投資經營非我國籍漁船管理條例，全年預估116件，每件50萬元，全年約5800萬元。而108年度的罰鍰收入，漁業署僅編列4674萬元，顯然有明顯成長。

選區在屏東的民進黨立委莊瑞雄說，政府為了拿掉黃牌啟動修正漁業三法，但罰則變很重，漁民都哀哀叫，「有時被罰了，也沒辦法負擔高額罰款」；政府不該用懲罰漁民作為國庫收入，呼籲政府該體恤漁民生活，並檢討放寬分期繳納罰款。

莊瑞雄也提出預算歲入刪減案，提案內容指出，我國在漁業署和漁民努力下，已經拿掉黃牌，政府不應與人民對立，不應以懲罰漁民作為國庫收入，提案全數減列。

選區在高雄的民進黨立委邱志偉質疑，明明政府要「宣導代替處罰」，結果罰鍰收入卻增加這麼多，他無法接受；民進黨立委賴瑞隆說，政府目標不是要把漁民罰到垮、罰到倒，直言政府即便不列這麼高的歲入收入，該罰的案例還是會開罰。

陳吉仲說，如果都沒編預算，外界會覺得農委會沒有要執行漁業三法，但有編不一定要執行，可以降低執行率。

莊瑞雄說，如果是偷抓保育類等重大違規案件，當然該開罰，但立法院提出全數減列的要求，是因為漁業署執法時溫度不夠，「政府跟民眾對立的代價，比7000萬還要高」。

陳吉仲說，如果歲入收入編為0元，就代表漁民未來百分之百不會違反漁業三法，這樣他無法對歐盟交代。陳吉仲堅持一定要編列歲入收入，但農委會將想辦法補助漁民損失。

幾度折衝後，因為農委會官員表示目前罰款實際收入是2100萬元，陳吉仲表態願意逐年減少，並以今年執行狀況為準來編列。經濟委員會召委、民進黨立委蘇震清裁示，歲入收入改編列2000萬元。

蘇震清也說，除了調降預算書罰鍰收入，也提出主決議要求農委會及漁業署，不得將罰鍰收入作為執法目標。（編輯：紀淑芳）1081023