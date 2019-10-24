蔡總統籲勿讓假消息 破壞台灣民主

總統蔡英文（右）24日在桃園受訪表示，希望大家要提高警覺，「假消息跟假資訊氾濫，在最後選舉階段一定非常的多，大家一定要提高警覺，不要讓這些操弄過的假訊息、假消息來破壞我們的民主」。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年10月24日

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）總統蔡英文今天表示，中國介入台灣的選舉不是秘密，「他們會利用各式各樣方法來介入台灣選舉，影響台灣輿論跟選民認知」，呼籲國人提高警覺，不要讓假訊息、假消息破壞民主。

蔡總統下午參加「總統蔡英文連任北部工業區後援會成立大會」，受到來自新北市、桃園市等大批支持者熱情支持與歡迎，現場高喊「小英凍蒜」，場面熱烈。

有媒體問到傳出中國大陸以不同方式介入台灣選舉，蔡總統談到，她要鄭重地呼籲國人注意這件事情，中國介入台灣的選舉不是秘密，他們會利用各式各樣的方法來介入台灣的選舉，影響台灣的輿論跟選民認知。

總統說，近來不是就發現有一個中國官方媒體的記者，假扮是網紅，在Youtube上散布很多不實的訊息，這就是一個典型的範例。在這個時候，我希望大家要提高警覺，「假消息跟假資訊氾濫，在最後選舉階段一定非常的多，大家一定要提高警覺，不要讓這些操弄過的假訊息、假消息來破壞我們的民主」。

另外，記者問到在高山設立升旗台的問題時，總統表示，在一定高度以上的高山上設立升旗台有點不切實際，而且對山林的地形地貌也有一定程度的損傷。

總統說，回歸到拿國旗的本意，國旗是要彰顯我們做為國民榮耀，或是認同的時候，每個人可以自由的把國旗拿出來，表彰我們意志；在對外的時候，也希望拿國旗表彰我們國家，這些都不應該有過度的政治考量或政治操作。（編輯：方沛清）1081024