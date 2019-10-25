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首頁 / 政治

立委選舉 郁慕明：新黨在台北市至少提名3席

最新更新：2019/10/25 10:03

（中央社記者范正祥台北25日電）新黨主席郁慕明今天表示，2020年立委選舉，新黨在台北市將至少提名3席區域立委，哪些選區還不能講，但會提名非常具代表性的人。

郁慕明接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，主持人問及，新黨角逐區域立委和不分區立委打算怎樣安排。

郁慕明表示，新黨在區域立委選舉會提名人選，並已鎖定一些地方，雖然不可能到處都提名，沒那麼多經費，但在能力範圍之內，在關鍵的地方，一定會提名。

他說，新黨在台北市有實力，至少會提名3席，那些區還不能講，但會提名非常具代表性的人。另外，新黨在新北市也會提名參選立委，提名幾席還沒有決定。

至於新黨不分區立委名單是否已定，郁慕明說，現在暫時還不決定，要先看其他政黨推出的不分區立委名單後，新黨在不分區立委名單方面會有因應方式。

被問到新黨在台北市提名多席立委會不會造成國民黨的擔憂，郁慕明表示，「國民黨什麼時候甩過我們」，人都是講個尊重，國民黨不能都把責任推給別人。

不過，郁慕明也說，假如新黨在台北市每個立委選區都提名參選，「老實講，那麼民進黨當選比例會增加」，為了不讓民進黨得利，所以新黨也會折衷。（編輯：蘇志宗）1081025

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