韓國瑜雲林先掃海線 30日再跑山線輔選

（中央社記者余祥雲林縣25日電）「雲林女婿」國民黨總統參選人韓國瑜走訪雲林縣，由縣長張麗善、立委參選人張嘉郡陪同，這兩天行程僅掃雲林海線，遭質疑獨厚張嘉郡；地方人士今天說，韓國瑜28日上午、30日將回雲林山線，為立委參選人謝淑亞輔選。

韓國瑜全台傾聽之旅到雲林縣，受到地方派系張榮味家族力挺，縣長張麗善不但昨天上午請假陪同，更在下班時間出席活動；韓國瑜昨天在雲林有7個行程，張嘉郡全程陪同。

韓國瑜昨天與今天的雲林行程都在海線，並沒有山線行程，是否獨厚海線選區的張嘉郡，藍營地方人士表示，一天之內要跑山、海線，路程太遠，所以先輔選張嘉郡選區，28日上午、30日會再到山線為謝淑亞輔選；30日安排參訪希望工廠，行程結合公益，也會有產業學習的安排。

韓國瑜走訪雲林，雖然各場合都有支持者相隨，不過人潮和熱度與屏東、台南場相比，略為減少。

地方人士分析，雲林行程安排以親近民眾的活動為主，像是座談會、一日農夫體驗等．並未安排大型造勢，再加上是平日、農耕期，才會感覺沒那麼熱鬧。

地方人士說，今晚在虎尾舉行的總統暨立委青年後援會成立大會，兩位立委參選人都會到場，也算是總統立委聯合造勢，屆時人潮應該會比較多，氣氛比較熱。

談及立委選情，地方人士說，張嘉郡過去曾任兩屆立委，謝淑亞當過斗六市長，兩人在地方上都有政績，他們會強打政績牌，分別與民進黨對手蘇治芬、劉建國做出區隔。

地方人士指出，地方上認為民進黨立委只有在拚選舉時才多在雲林走動，但雲林畢竟是農業縣市，還是以人情為主。不過，畢竟現任立委都是民進黨籍，雖然藍營選情看好，也不敢大意，會繼續努力爭取支持。

韓國瑜今晚結束雲林行程後，明晚前往澎湖，27日上午走訪澎湖，晚間返回台北進行青年政策論壇，28、29日到彰化，再一路向北。（編輯：謝佳珍）1081025