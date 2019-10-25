阿根廷選前不確定感漸增 金融市場潛藏不安

阿根廷大選將於10月27日舉行，這次選舉除選出新總統，也將改選大多數省分省長及參議院和眾議院席位。選民已陸續收到執政黨變革陣線（圖）及其它政黨選票。中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯攝 108年10月25日

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯25日專電）阿根廷10月27日大選在即，隨著左派基西納派（Kirchnerismo）可能重掌政權，金融市場愈加顯現不安氣氛。執政黨則將美元走升歸因選舉的不確定性，以及民眾害怕基西納派回歸。

美國華盛頓郵報（The Washington Post）23日以「貝隆主義又回來了」為題，為10月27日阿根廷大選結果下了註解。

文中指出，因經濟危機陰影，選民將會選擇信奉貝隆主義的反對黨候選人艾柏托（Alberto Fernandez）和副總統候選人費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）；儘管費南德茲擔任總統時存在許多貪腐現象。

貝隆主義是20世紀40年代阿根廷前總統貝隆（Juan Domingo Perón）的政治理念。阿根廷前總統基西納（Néstor Carlos Kirchner）及妻子費南德茲自2003年先後執政12年的基西納時代（Kirchnerismo），奉行貝隆主義，推行左翼經濟政策、社會福利補貼措施、資本管制及貿易保護主義。

尋求連任、變革陣線（Juntos por el Cambio）總統候選人馬克里（Mauricio Macri），2015年當選總統後開放外資、自由市場。但他執政4年經濟嚴重衰退，2018年阿根廷爆發經濟危機，通貨膨脹、貧窮、失業人口增加。許多阿根廷人批評馬克里未把握4年前選民給予的機會，導致費南德茲及代表民粹主義的基西納派有捲土重來的機會。

被視為阿根廷大選前民意溫度計的8月初選，艾柏托和費南德茲已聯手擊敗馬克里，領先達15個百分點，馬克里連任恐怕無望。反對黨初選勝出是因馬克里經濟治理失敗，許多選民基於對馬克里的憤怒，轉而支持艾柏托。

馬克里和艾柏托都被許多媒體評為不具備改善阿根廷經濟的能力。艾柏托在2次總統辯論以攻擊馬克里為策略，指控他讓國家債務不斷攀升，4年增加500萬貧窮人口；但艾柏托除了提出以刺激消費促進經濟發展，也未提出任何具體改善經濟的方針。

選前一週阿根廷披索兌美元再度呈現下跌趨勢，金融市場顯現不安情勢，身經百戰的阿根廷人對金融市場極敏感，一有風吹草動就去提領存款。

以準總統自居的艾柏托，選前也對市場喊話，呼籲阿根廷人保持冷靜，不必擔心。他表示，若當選總統，將照顧存款戶的積蓄，尊重他們的美元存款。

不過阿根廷財政部長拉昆扎（Hernán Lacunza）解釋美元升值是因大選的不確定引起。也有內閣官員指出：「大多數買美元的都是選民，民眾害怕基西納派勝選回歸。」（編輯：陳惠珍）1081025