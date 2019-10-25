陳吉仲：4年百億預算翻轉養殖漁業

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）農委會漁業座談會嘉義場今天在嘉義縣義竹鄉新店村活動中心召開，農委會主委陳吉仲到場提到養殖漁業的重要政策，其中爭取編列4年、新台幣100億元預算，將翻轉養殖漁業。

農委會漁業座談會嘉義場下午於嘉義縣義竹鄉召開，由農委會漁業署長張致盛主持，陳吉仲以及嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘出席，聽取養殖業者及漁民的心聲。

陳吉仲致詞提到養殖漁業重要政策，他說，明年1月起，1公頃魚塭補助1萬元；鼓勵養殖漁業申請產銷履歷，每1公頃漁塭補助1萬5000元，台灣的水產在新加坡很有潛力，且農委會與新加坡大部分通路商簽約，若有品質保證的產銷履歷，內外銷的量一定會增加。

他指出，海洋魚貨資源越來越少，未來養殖漁業的魚貨會是世界消費人口食用的主要來源，因此，補助業者增加冷鏈及加工的設備，改變通路需求，提高收入。

陳吉仲表示，農委會透過漁業署爭取編列的4年、100億元預算，將運用於養殖漁業設施等需求，才能翻轉台灣的養殖漁業。

座談會中，漁民就漁業現況與問題提出意見，包括養殖漁業計畫性生產、比照農地休耕給予休漁獎勵、爭取更優惠養殖用電方案等。現場漁業署、水試所等單位參加人員承諾將儘速解決大家所面對的問題。

針對養殖漁業用電部分，陳吉仲表示，目前已規劃養殖用電優惠方案。另外，翁章梁、蔡易餘聽取漁民意見後，承諾會就漁民所關注議題要求相關單位積極辦理。（編輯：林沂鋒）1081025

行政院農委會漁業署25日在嘉義縣義竹鄉舉辦「照顧漁民–漁民福利與漁業發展座談會」，農委會主委陳吉仲（左）、嘉義縣長翁章梁（右）到場傾聽漁民心聲。中央社記者黃國芳攝 108年10月25日