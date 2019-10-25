蔡總統：透過選票保衛台灣民主自由主權

（中央社記者劉建邦、游凱翔台北25日電）總統蔡英文今晚替民進黨籍立委參選人何志偉、吳思瑤造勢，致詞時細數任內政績，並提到明年選舉，全世界都在看台灣民眾的選擇，因此要透過選票保衛民主、自由和主權。

選舉將屆，蔡總統晚間先赴大同區霞海城隍廟與何志偉共同造勢，這也是總統第一次陪立委參選人掃街拜票，總統結束行程後，隨即趕赴北投區參加吳思瑤在福星宮舉辦的國政說明會。

蔡總統在何志偉造勢場合致詞時細數任內「防堵非洲豬瘟」、「經濟成長」、「長照及幼兒照顧」等政績外，並強調明年總統及立委選舉是很重要選舉，因全世界都在關注台灣人民投票。

總統說，投票是民主國家集體意志展現，要告訴全世界，台灣民眾是以選票選擇自由民主。

有趣的是，蔡總統詢問支持者要把票投給誰時，熱情民眾高喊：「蔡英文」。蔡總統笑稱：「你這樣講也是沒錯，正確答案是自由民主才對」。

蔡總統強調，很多人都說政黨在國會席次沒過半比較容易監督，但她身為總統要讓台灣升級轉型，並強化國防及相關建設，所以國會立委席次一定要過半，她也一定會守住台灣民主、自由。

蔡總統說，何志偉外表斯文，但有旺盛精力，更是服務到家的代表，對宗教、廟宇觀光計畫相當堅持，民進黨去年選情不是很好狀況，何志偉承擔責任，搶下士林大同立委席次，希望民眾明年選舉繼續支持何志偉。

總統事後趕赴吳思瑤舉辦國政說明會。總統致詞也細數任內政績像是長照2.0、幼兒托育、國艦國造等政策。

蔡總統說，擔任總統期間推動很多改革政策，改革會得罪人，且相關法案送至立法院審議時，許多立委很緊張，但為國家朝向更好方向，還是勇敢投下支持票。

總統表示，她執政3年多期間持續拚經濟，雖然目前各國因中美貿易戰緣故導致經濟起起落落，但台灣經濟卻是每年持續成長，此外，在外交部分，台灣目前跟所有民主國家的關係是最好時刻，尤其是美國和日本，國際也很支持台灣。

總統說，國際會選擇支持台灣，就是因為台灣有保護民主、自由的決心，若台灣民眾沒有下定決心要保護主權、民主、自由，其他民主國家也不會提供協助，所以要透過選票，讓全世界知道台灣民眾的決心。

總統說，面對明年選舉，全世界都在看台灣民眾的選擇，要讓其他國家知道，台灣人有決心要保護、防衛自己的國家，更要守住民主、自由，因此要透過民主制度展現決心。（編輯：方沛清）1081025