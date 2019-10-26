走出同溫層 韓國瑜27日北上與青年對談

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨總統參選人韓國瑜展開全台傾聽之旅，明天上午走訪澎湖，晚間到台北參加北部首場「走出同溫層」青年政策論壇，將與100位40歲以下青年對談，韓國瑜也預計將宣布青年政策，爭取青年支持。

韓國瑜今天晚間抵達澎湖，明天上午走訪澎湖，將參拜時裡水仙宮、馬公天后宮，並出席冬泳開幕式，也將出席總統、立委聯合競選總部成立活動，下午將返回高雄，參加天主教高雄開教160週年舉行感恩祭典。

韓國瑜明天晚間將北上至台北，出席北部首場「走出同溫層」青年政策論壇，特邀100位18至40歲青年朋友跟韓國瑜聊一聊。

韓國瑜競選辦公室指出，活動安排三階段，從當前年輕世代困境、到國家青年政策方針，也開放參與者與韓國瑜面對面互動問答。

為爭取更多年輕人支持，國民黨青年團團長田方倫等黨內青年也規劃以「肥皂箱開講」的模式，搭配韓國瑜環台行程，在車站、廟口、捷運站、菜市場等人潮較多的地方加強論述，激發年輕人共感。

田方倫認為，透過不斷的論述，可以讓很多支持韓國瑜的年輕人感到不孤單，進而願意勇於表達支持。

在黨部系統方面，國民黨青年部為了厚實2020總統及立委大選戰力，吸引更多優秀青年投入選戰，規劃「Online青年上線」2020青年培訓計畫，今、明兩天在中央黨部進行培訓課程。

青年部主任蕭敬嚴表示，青年工作一直都是國民黨需要更加強的一塊，此次青年培訓計畫就是為了擴大青年參與，並為國民黨注入新血，促進新陳代謝。

蕭敬嚴說，希望透過這樣的交流，更了解年輕人對國民黨的想法，並為國民黨建立讓年輕人能接受的溝通管道與方法。（編輯：張均懋）1081026