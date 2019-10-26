陳副總統：有信心生醫成為下一個兆元產業

（中央社記者溫貴香台北26日電）副總統陳建仁今天出席國際生醫加速器合作計畫頒獎典禮表示，經過3年的努力，目前生醫產業市值來到新台幣8904億元。他非常有信心，未來生醫產業可以成為台灣下一個兆元產業。

陳副總統下午出席「2019國際生醫加速器合作計畫」頒獎典禮致詞表示，非常開心受邀參加中研院國家生技研究園區與國際藥廠Astra Zeneca聯合舉辦的2019國際生醫加速器合作計畫頒獎典禮。生醫產業的發展一直是政府努力推動的目標之一。

他說，總統蔡英文上任3年多來，政府以「連結在地、連結國際、連結未來」為三大主軸，在人才延攬、法規調整、資金募集等面向，來完善產業生態系，致力於將台灣打造成「亞太生醫研發產業重鎮」。

他進一步表示，目前在台北、新竹、高雄等地區，都已經成立了生技醫藥特色聚落，而中研院國家生技研究園區就是其中最重要的領頭羊。

副總統說，經過3年的努力，台灣生醫產業在2018年有非常亮眼的表現，不僅營業額跟投資案都有超過5%的成長，上市櫃公司的合併營收，年增率也有11%。目前生醫產業的市值也來到了新台幣8904億元。

副總統表示，非常有信心，未來生醫產業將可以成為台灣下一個兆元產業。

副總統也指出，中研院國家生技研究園區自2018年10月開幕以來，以研發和知識創新為主軸，整合中研院、多所大學、醫學中心研究資源，積極擴大群聚效益，打造媲美國際等級的生技園區，建立產學合作與資源共享的生醫聚落，加速台灣對生技新藥的研發腳步，進而接軌國際產業研發鏈，成為國際備受矚目的生醫研發國之一。

副總統提到，這次國際生醫加速器合作計畫與世界藥廠、各學術機構的合作，透過官方科學學術單位、及頂尖生醫研究機構的共同合作，培育出台灣具潛能的生醫新創團隊，讓台灣創新人才在早期研發階段，可以獲得更多的資源，幫助他們更有機會躍上國際生醫舞台。

副總統相信，只要台灣持續在生技新藥產業不斷付出及耕耘，我們的努力就會被世界看見。

他說，台灣有豐沛的生技醫療研發能量，加上半導體和軟硬體製造服務優勢，以及健全的全民健保制度，相信一定能夠為世界做出貢獻，並爭取更多商機，帶動生醫產業發展。副總統也恭喜所有入圍培訓的團隊。（編輯：張均懋）1081026