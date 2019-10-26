韓國瑜喊挪前瞻經費補助交換生 政院：違法支票

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，可挪用前瞻基礎建設經費，補助大學生到國外當交換生。行政院回應，挪用前瞻預算違反預算法規定，將會是違法的支票，呼籲韓國瑜三思。

韓國瑜昨天說，若當選總統會大力推動中英雙語教育，鼓勵大學生4年、研究生3年中，一定要有1年去國外當交換生。韓國瑜競選辦公室今天透過新聞稿解釋，並非全額補助，會有排富條款等條件，目前可挪用前瞻基礎建設新台幣500億元經費，不夠的再由政府負擔。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間向中央社記者表示，韓國瑜開競選支票之前，建議先了解預算編列的ABC，挪用前瞻預算違反預算法規定，將會是違法的支票，呼籲韓國瑜三思。

Kolas說，前瞻基礎建設的預算總計多少錢、該用在哪裡，都要先經過立法院審議。過去立院三讀通過「前瞻基礎建設特別條例」後，政府才能依該特別條例編列預算，預算再送到立法院審查同意後，各部會才能開始用錢，且只能用在立法院同意行政院使用的項目，「不是說改就改，說花就花」，這些錢都是人民納稅錢，呼籲開競選支票前要三思，不要開出違法支票。

她表示，當初國民黨立院黨團強力杯葛前瞻條例與預算，潑麵粉、潑咖啡以示反對該預算，如今韓國瑜卻用國民黨團強力杯葛的前瞻預算開出500億遊學支票給學生，不知道國民黨立院黨團是否同意，建議國民黨內部多溝通。

Kolas也強調，目前政府很注重人才培育，積極投入各項預算培育人才。（編輯：謝佳珍）1081026