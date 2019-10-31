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首頁 / 政治

重視台露情誼 聖露西亞總理：堅守挺台承諾

最新更新：2019/10/31 16:28

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）日前來台參加雙十國慶的加勒比海友邦聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）近期向國會報告時重申對台灣的支持。他表示，露國重視兩國情誼與合作，也堅守在國際場域上支持台灣的承諾。

聖露西亞駐台大使館今天發布新聞稿表示，查士納29日向露國國會報告時表示，聖露西亞非常重視與台灣之間愈來愈堅定的情誼與合作，而且「聖露西亞堅守其在外交與國際場域上對台灣提供支持的承諾」。

以今年為例，查士納在9月的聯合國大會期間為台執言，聖露西亞透過發言、致函等方式表達對台灣參與國際民航組織、國際刑警組織等的支持。

此外，查士納也向國會報告他近期率團訪台參加雙十國慶的行程。訪台期間，訪團會晤總統蔡英文，以及其他政府官員與商界代表。

特別的是，聖露西亞嘉年華舞團今年受邀在台灣的國慶大典表演。身著華麗吸睛服裝的舞者帶來精彩表演，訴說聖露西亞人戰勝遷徙與奴役歲月，尋得自由、建立主權國家的旅程。

同時，查士納也提及露國駐台大使館15日在台北舉辦的獨立40週年慶祝音樂會。

查士納表示，這次訪台強化兩國的交流與邦誼，他並重申聖露西亞對台灣的支持。（編輯：張均懋）1081031

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