總統訪視花蓮黎明教養院 高齡院生作畫贈送

總統蔡英文（左）1日到花蓮訪視黎明教養院，66歲高齡院生阿義（中）特別送上一幅畫作，黎明機構執行長梁桂花（右）說，阿義畫的就是他想像中的「黎明喜樂園」模樣。（花蓮黎明機構提供）中央社記者張祈傳真 108年11月1日

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）總統蔡英文今天來到花蓮，訪視第10屆總統文化獎「人道奉獻獎」得主花蓮黎明教養院，關心院方心智障礙整合服務，66歲最年長院生還親自作畫，送給總統當禮物。

蔡總統上午視察蘇花改仁水隧道、原住民文健站，下午前往黎明教養院，與院生相見歡。上月總統文化獎頒獎當天，蔡總統因公務繁忙，致詞後先行離開，由副總統陳建仁代頒，今天則在院生的見證下，由蔡總統親手再次將獎狀交給黎明機構執行長梁桂花。

蔡總統聽取梁桂花簡報機構狀況，梁桂花也把握機會向蔡總統報告目前困境，院內預計打造收容患有自閉症「肯納兒」的機構喜樂園，讓年邁肯納兒獲得照顧，即便總統文化獎新台幣100萬元獎金全數投入，建設經費仍有1.3億元缺口。

最年長院生阿義今年66歲，平時很喜歡畫畫，聽說蔡總統要來機構，特地作畫要送給總統當禮物，內容畫的就是他想像中的喜樂園模樣。

蔡總統在院內停留約50分鐘，與院生開心互動，她致詞表示，感謝黎明在人道關懷的努力，不因照護困難拒人門外，也肯定黎明一路從機構照顧走入社區、居家、就業、綠自然到喜樂園的興建，也盼有更多人愛心給予協助。

蔡總統今天由民進黨立委蕭美琴、花蓮縣議員張美慧與行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛等人陪同出席，活動現場設攤介紹服務內容，院生演唱台語詩歌，連黎明向陽園的「療癒雞」，也現身讓總統抱抱、體驗餵牧草。（編輯：謝雅竹）1081101

總統蔡英文（左）1日訪視花蓮黎明教養院，親自將第10屆總統文化獎「人道奉獻獎」的獎狀，交給黎明機構執行長梁桂花（右）。（花蓮黎明機構提供）中央社記者張祈傳真 108年11月1日