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蔡總統：有些人利用宗教散播假消息和謠言

最新更新：2019/11/02 13:46
總統蔡英文（前中）2日在台南市出席競選連任全國宗教界後援會成立大會，蔡總統指出，政府做社會照顧和社會福利，但力有未逮，要仰賴宗教組織，才有能力和滲透力延伸到社會每個角落，但只有民主自由才有宗教自由。中央社記者張榮祥台南攝　108年11月2日
總統蔡英文（前中）2日在台南市出席競選連任全國宗教界後援會成立大會，蔡總統指出，政府做社會照顧和社會福利，但力有未逮，要仰賴宗教組織，才有能力和滲透力延伸到社會每個角落，但只有民主自由才有宗教自由。中央社記者張榮祥台南攝　108年11月2日

（中央社記者張榮祥台南2日電）總統蔡英文今天表示，有些人利用宗教散播假消息和謠言，也有人受中國影響後想影響宗教組織，但只有民主自由才有宗教自由。

蔡總統說，台灣的威脅愈來愈大，很多勢力想影響宗教，但台灣人擋得住，台灣最大資產就是民主自由，也只有台灣擁有民主自由，才能團結面對外在壓力。

尋求連任的蔡總統在台南市出席全國宗教後援會成立大會台南場時表示，宗教是信仰中心及民眾交換生活大小事的場所，想知道民眾過得好不好、有什麼問題，走趟宮廟就知道；宗教已形成為地方意見領袖，很多方面都要宗教意見和看法。

蔡總統說，她拜廟是要了解地方民情，直接接觸民眾，說明政府做了什麼事；拜宮廟其實是尊重宗教和接觸人民的好辦法。

蔡總統表示，政府推動社會照顧和福利，仍力有未逮，要仰賴宗教組織，才有能力和滲透力延伸到社會各角落。（編輯：李明宗）1081102

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