選舉關鍵 蔡總統籲讓總統連任國會過半

（中央社記者陳朝福高雄3日電）總統蔡英文今天出席台南、高雄和屏東等地區的南區工業區後援會成立大會，現場擠爆，當選聲不斷，蔡總統向支持者請託，明年這場選舉是關鍵，要讓總統連任、國會過半。

南區工業區後援會成立大會在高雄圓山大飯店舉行，蔡總統分別與各工業區代表合影，多名民進黨立委參選人也到場，蔡總統並一一介紹籲請支持。

蔡總統致詞時表示，經濟部以單一窗口強力吸引台商回來，所以已經累積台商回台投資新台幣6200億元，再加上有轉單效應，讓台灣廠商也開始感到受惠。

總統說，我們經濟成長率是四小龍第一名，我們的總體經濟穩定度也是全球最穩定，同時是世界四大創新王國之一，所以我們經濟確實在過去3年的努力打下很堅實的基礎，更希望在這個基礎下帶動我們將來10年的經濟發展動能。

總統指出，現在在高雄全力開發的橋頭科學園區，並在台南沙崙也有綠能科技園區；沙崙加上橋頭及路竹和台南等科學園區，將變成我們下一個世代南部最重要的科學跟產業重要的聚落，預期這個聚落不會輸給以新竹科學園區為核心的產業聚落，所以要持續努力，讓台南、高雄連成一氣，變成南部最重要的科技跟產業的發展核心。

總統表示，除了傳統的造船產業及鋼鐵產業，我們還有半導體及智慧機械和人工智慧物聯網等產業，這些最先進及競爭力產業都會來高雄，並且可以加速產業轉型，長久以來希望看到的南北平衡就會慢慢逐步到位。

至於再生能源產業，總統說，執政以來就一直很用力發展，在彰化和苗栗的離岸風電都是很大的計畫，其中最重要就是水下的基座和海事工程，而基座跟海事工程最重要的發展據點就在高雄，加上國輪國造及國艦國造政策，會讓高雄有非常大的機會，再一次成為台灣產業的重鎮。

總統並指出，我們大家一起在國家的領導之下，大家都是國家隊的一部分。希望大家一起拚經濟，讓高雄再一次變成台灣未來世代產業最重要的重心跟核心。

進入選舉的最後階段，蔡總統拜託產業界在這次選舉凝聚最大力量、最大的支持，讓總統連任、國會過半。（編輯：李亨山）1081103