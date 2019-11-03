漁業界後援會成立 蔡總統允擴大養殖漁業保險

（中央社記者王淑芬高雄3日電）總統蔡英文今天出席全國漁業界後援會成立大會，她宣示未來要擴大辦理養殖漁業保險，讓漁民的收入有保障，在天災、意外發生時可以減少損失，她拜託大家「再給我4年」。

蔡總統由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲及農委會副主委陳添壽等人陪同，現場有來自全國各地逾50個漁業團體，代表逾2000人，場面盛大，民眾熱情高喊「當選」。

蔡總統授旗並接受漁業界致贈一張「2020台灣要贏」的漁網，取其台語諧音「希望」之意。

蔡總統致詞指出，歐盟對台灣遠洋漁業「黃牌」警告是政府很大的壓力，政府用3年多的時間解除黃牌，保住了每年約新台幣400億元的漁業商機；她尋求民眾再給下一個4年，未來要擴大辦理養殖漁業保險，讓漁民收入有保障，在天災、意外事件造成時，可以減少損失。

她還指出，成功加入「南印度洋漁業協定」，擴大台灣在印度洋捕魚的權益，今年10月起獎勵到印度洋探勘漁場；政府也編列10億元冷鏈物流體系，4年百億元幫助養殖漁業更有競爭力，盼台灣的經濟發展有新的局面。

蔡總統談政績、未來漁業的發展計畫，也呼籲民眾支持民進黨國會立委過半；如果國會席次沒過半，要產業升級是動彈不得，盼再次讓民進黨國會過半，未來10年台灣的經濟會更好。

談到經濟更好，蔡總統說，稅收會增加，就能讓長照更好，且照顧0到6歲的孩子，讓年輕人敢生、敢養，國家也會和大家一起養。

另外，蔡總統表示，中國在亞太區域的企圖心越來越強，全世界都在看台灣明年要怎麼投票、台灣社會是否挺得住。蔡總統盼大家讓得票衝高，對國際社會的聲音會越大，並能將台灣的價值大聲說出來。

全國漁會理事長許德祥出任蔡英文全國漁業後援會總召集人；高雄區漁會理事長謝龍隱則因出國，缺席這場造勢大會，受到關注。

陳菊致詞時指出，選舉是一時的，口號再大聲都沒用，呼籲農漁民要團結支持蔡總統，讓台灣更進步。（編輯：唐聲揚）1081103

總統蔡英文（前左3）3日下午出席全國漁業界後援會成立大會，接受漁業界致贈一張「2020台灣要贏」的漁網，取其台語諧音「希望」之意。中央社記者王淑芬攝 108月11月3日