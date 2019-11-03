到台南與議長郭信良碰面 柯文哲：只是回訪

（中央社記者王鴻國新北3日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到三重為立委參選人李旻蔚助選，針對媒體詢及與無黨籍台南市議長郭信良碰面一事表示，只是私人聚會，郭信良曾來台北拜會，他只是回訪。

柯文哲今天到三重為黨籍立委參選人李旻蔚助選，分別到義天宮及南聖宮等地參拜，還到小吃店直播及街頭拜票，吸引不少民眾圍觀及合影。

柯文哲接受媒體聯訪時談到去台南和郭信良碰面一事表示，這只是私人聚會，因為郭信良曾來台北市並拜會他，他到台南只是回訪而已。

媒體詢及國民黨主席吳敦義疑似跑攤喝醉酒一事，柯文哲表示，跑攤不一定要喝酒，有時候連吃飯都沒有時間吃，若要喝酒，就依自己酒量來喝，何況隨扈也會協助控制飲食。

談到親民黨主席宋楚瑜可能參選總統的傳聞，柯文哲表示，太辛苦了啦。另外，他說，民眾黨的資源有限，但也會儘量支援候選人，可能也僅能支援新台幣50萬元，但在資源不對稱下，希望候選人盡力就好了，畢竟錢少有錢少的選法。

至於李旻蔚競選海報放上和總統蔡英文合照一事，柯文哲表示，照片會提供候選人合成使用；李旻蔚表示，那張競選海報不是她放的，10月底才拿到柯文哲的合成照，再等一會就能放上和柯文哲合照的競選海報。

柯文哲和民眾座談時表示，他的中心思想就是清廉，清廉是他最引以為傲的事。他強調自己施政理念是清廉勤政愛鄉土，他擔任市長以來，不僅沒有涉及任何弊案，5年來都每天早上7時上班，在別人抹紅下，也從來沒有做過一件對不起台灣的事，因此，他籲請民眾支持李旻蔚，給年輕人一個機會。（編輯：李錫璋）1081103