網友亂傳郭台銘母親去世 郭辦：已向警方報案

（中央社記者王承中台北4日電）有網友散播鴻海創辦人郭台銘母親搶救無效去世的假訊息，還表示歡迎提告。郭台銘辦公室今天表示，郭台銘母親身體狀況一切安好，已向警方報案，盼各界勿再以訛傳訛。

郭台銘投入政治後，郭台銘、郭團隊幕僚在網路上遭到網友辱罵，甚至有網友發文表示，「期待鍋（郭）媽媽趕快駕鶴西歸」。郭台銘幕僚蔡沁瑜、劉宥彤日前前往北市刑事局報案，盼警方揪出躲在鍵盤後的人。然而今天又有網友散播郭台銘母親搶救無效死亡的訊息。

郭台銘辦公室晚上發布聲明表示，郭台銘母親身體狀況，一切安好，感謝大家關心。嚴正澄清這是少數網友以惡意且惡質的發言，試圖打擊郭台銘，郭辦針對這樣極度惡劣的行為一定提告，並追究到底，盼各界勿再以訛傳訛。

郭辦指出，一位署名李英德（可能是假名）的網友，在永齡基金會執行長劉宥彤臉書粉絲團上留言，污蔑郭台銘母親，在網路上散佈郭台銘母親去世的假消息。

郭辦表示，該名網友已多次在郭台銘及郭辦幕僚粉絲團留言污辱及恐嚇相關人等，已在先前郭辦向警方告發的名單中，但該名網友不知收斂，開始散佈更惡劣的假消息，還大言不慚表示歡迎提告，絕不道歉。

郭辦說，該網友有恃無恐，公然向社會道德尺度宣戰，挑戰公權力，已向警方再次提告，維護台灣的民主法治。（編輯：林孟汝）1081104