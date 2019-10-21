調查局查獲大陸人士散布蔡總統賣台假訊息

調查局發現臉書有二則假訊息指稱總統賣台，其中影片是由中國大陸中央人民廣播電台兼央廣旗下記者、節目主持人所製作。圖為中央人民廣播電台大門。（圖取自維基共享資源；作者Qinyongr，CC BY-SA 2.0）

（中央社記者劉世怡台北21日電）調查局今天說，發現臉書有二則假訊息，指稱總統蔡英文賣台等不實訊息，溯源調查發布者為大陸人士，呼籲民眾未經查證勿任意轉傳訊息。調查局將發函臉書在台分公司要求下架。

調查局發布新聞指出，假訊息防制中心於今年8月調查兩起假訊息案，一則是臉書用戶轉傳總統蔡英文賣台證據影片，不實指控政府賣台給日本政府；另一起則是臉書發布「蔡英文總統為中國共產黨培植在台潛伏臥底人才」等不實訊息。

二則假訊息，經溯源調查後發現，所謂賣台影片是由中國大陸中央人民廣播電台兼央廣旗下記者、節目主持人所製作；後者則源自於中國社群網站微博的個人專頁，這名大陸人士對兩岸立場觀點偏頗，強調武力統一台灣論述。

調查局官員指出，為維護國家主權、民主體制，在尊重言論自由的前提，積極查辦相關不實訊息。這二則不實訊息都在臉書平台發布，將發函臉書在台分公司要求下架。

新聞稿提到，為防止惡意訊息危害國家安全，擾亂社會秩序，去年曾調查假冒民進黨主席蔡英文的偽造變造函文案及恐嚇立委等案，並已陸續函請檢方偵辦。

新聞稿指出，台灣除面臨來自大陸駭客等外來威脅，目前假訊息也泛濫充斥於網路環境中，輕者影響社會安定，重者則影響選舉公平及國家安全，調查局將全力偵辦假訊息案件，以遏阻惡意假訊息的散布，並呼籲民眾勿未經查證任意轉傳訊息。（編輯：李亨山）1081021