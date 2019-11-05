台派社團挺蔡總統連任 訴求看大局與未來

台灣國家聯盟等社團5日召開「支持蔡英文總統連任」記者會，他們說，很多人現在對蔡總統不滿，「但我們要看大局、要看未來」。中央社記者葉素萍攝 108年11月5日

（中央社記者葉素萍台北5日電）台灣國家聯盟、台獨聯盟、台灣教授協會、台灣基督長老教會等台派社團成員今天共同召開記者會，支持總統蔡英文連任。台灣國家聯盟總召集人吳樹民說，很多人現在對蔡總統不滿，「但我們要看大局、要看未來」。

台灣國家聯盟等社團今天召開「支持蔡英文總統連任」記者會。

吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民、台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志、總統府資政姚嘉文、台獨聯盟主席陳南天、台灣基督長老教會總會幹事林偉聯、台灣教授協會會長賴振昌、台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、台灣永社理事長黃帝穎、台聯黨主席劉一德等人出席，高呼支持蔡總統連任。

吳樹民說，這次的記者會是因為各社團感到憂心，雖然蔡總統民調愈來愈高，但選戰對手不只有國民黨，還有中國在背後操弄，大家憂心台灣民主自由的前途；很多人對蔡總統仍有不滿，「但我們要看大局、要看未來」，不能不開心就放棄，這樣民主自由會面臨危機。

陳隆志表示，台灣人的選擇非常清楚「要做蔡總統的後盾」，大聲向中國一國兩制說不可能，維護台灣民主、自由、人權。

姚嘉文則說，現在很多人用奇怪的理由反對蔡總統，要把蔡總統拉下來，今天各界站出來，拜託大家支持蔡總統。

劉一德認為，蔡總統的對手是「酒空、抱女人、打麻將」，如果對手當選，「台灣連續4年的災難就開始了」。

陳南天則說，蔡總統國際事務做得很好，但國內事務仍有很多人不滿，很多基層說現在做的政策都是有利有權有勢的人，對於一些艱苦老百姓沒幫助，地方民代有責任向總統進言，讓每個人有公平、自由、快樂的環境，他也希望過去對蔡總統不滿的個人與團體團結起來，這次的勝利是要走出更新、更大的路，讓台灣變成正常獨立的國家。（編輯：林興盟）1081105