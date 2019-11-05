吳敦義秀當年政績 諷民進黨GDP才2%就得意洋洋

（中央社記者王承中、葉素萍台北5日電）總統蔡英文日前表示，第3季台灣經濟成長率蟬聯亞洲四小龍第一。國民黨主席吳敦義今天表示，經濟成長率才2.91%就得意洋洋，這樣不好，他擔任閣揆時，2010的經濟成長率達10.76%。

民進黨發言人李晏榕說，吳敦義曾經說過發明無薪假的可以得諾貝爾獎，全台灣勞工都記得他對台灣經濟卓越的貢獻。

蔡總統日前在臉書發文表示，今年第2季，台灣的經濟成長率重回亞洲四小龍第一，行政院主計總處公布最新數據，第3季經濟成長率來到2.91%，比預期更高，也照樣是第一名。

吳敦義今天接受廣播媒體專訪時表示，跟表現不好的韓國相比，2%就覺得可以得意洋洋，這樣不好。「不是比高得漂亮，而是比低的」。他當年擔任行政院長，2010年的經濟成長率達到10.76%。

吳敦義指出，民進黨的執政「盤盤錯」，社會治安不好，也沒有拚經濟，經濟成長率才2%多，民眾覺得只是比其他三小龍小爛一點，但還是爛。「要比好才比較好，別人有6%，我們能弄到9%，這才是比好」。

主持人詢問，若國民黨明年勝選，是否可立即改善台灣現狀。吳敦義表示，以過去馬政府執政狀況，嚴格講起來，他擔任行政院長兩年半，社會治安良好，經濟成長率也很好，瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力評比，台灣從第23名進步到第8名、第6名。

主持人質疑，吳敦義提的都是當年的政績，但民眾對國民黨總統參選人韓國瑜不夠放心，才讓支持度上不去。吳敦義表示，韓國瑜是經過全民調公平的考驗獲得提名，初選勝出，國民黨一定只能竭盡全力協助韓國瑜贏得大選。

吳敦義指出，很多民眾的會有一個觀感，國民黨執政會比較成功，但是作為反對黨是民進黨比較專長。蔡總統把中華民國加了台灣，根本是畫蛇添足，台灣是地名，中華民國是國名，他也很喜歡台灣，還是台灣大學畢業，但蔡總統是依照憲法宣誓就任中華民國總統，卻竄改國名。（編輯：楊凱翔）1081105