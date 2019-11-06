Wecare高雄12/21罷韓遊行 盼號召10萬人參與

（中央社記者王淑芬高雄6日電）Wecare高雄、公民割草行動等團體今天發起「1221Wecare台灣大遊行」，籲全台響應罷免高雄市長韓國瑜，希望號召10萬人參與。

「Wecare高雄」發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師及台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、高雄81氣爆自救會前會長陳冠榮等人在高雄文化中心開記者會，宣布「1221Wecare台灣大遊行」活動路線及內容，主要訴求Reset高雄、Wakeup台灣，盼大家一起上街頭。

「1221Wecare台灣大遊行」將從五福路文化中心出發，經五福橋到大義街。

尹立批評，韓國瑜假庶民詐騙橫行全台，詐騙已經產業化、科技化，面對犯罪般的詐騙，各縣市要聯防。張博洋指出，高雄市議會定期大會正在審查高雄市總預算，但韓國瑜卻漠視市政忙著選舉，因此盼人民響應「高雄罷韓 全台反韓」行動。

尹立透露，目前罷韓連署書有30萬份，預計12月26日會依法向中選會送交3萬份連署書，預計約在1個月作業流程後，第2階段再送交近30萬份連署書，如果順利通過，預計明年4到5月間就會正式投票。

他進一步指出，罷免投票要通過，依規定要有1/4高雄市公民數，以全市228萬人公民數計算，需逾57萬票成立罷免。

李醫師表示，罷免第2階段需要大規模動員、組織及精密操作，希望更多人參與，對台灣未來也有好的影響。

尹立也質疑，公民團體在8月中旬就申請集會遊行，但市府卻只同意遊行，未准集會，他呼籲集會遊行是人民基本權利，市府不該迴避，會再持續爭取。

對此，高雄市警察局長李永癸回應，警方已核准Wecare高雄申請遊行，集會部分未核准則是因Wecare高雄未提出申請；只要提出申請並取得土地使用同意書，警方就會核准。

高雄市文化局則指出，目前尚未收到Wecare高雄場地集會申請，再者，依據高雄市藝文場地使用管理規則規定，申請集會的場地也謝絕政治活動。

高雄市目前公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾57萬票）。（編輯：洪學廣/李亨山）1081106

Wecare高雄、公民割草行動等公民團體6日宣布「1221Wecare台灣大遊行」啟動，籲全台民眾一起響應「高雄罷韓 全台反韓」行動，遊行路線將從文化中心出發。中央社記者董俊志攝 108年11月6日