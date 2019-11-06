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蔡碧仲：候選人要憑實力 非狗屁倒灶技巧矇騙

最新更新：2019/11/06 14:36
基隆地檢署6日舉行「108年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉查察誓師大會」，法務部政務次長蔡碧仲（左5）、檢察總長江惠民（右4）等人出席，現場並展示2公尺高的反賄祈福大天燈，蔡碧仲致詞表示，一定要讓候選人真正憑實力，而不是憑一些狗屁倒灶或技巧來矇騙，登上國會殿堂或擔任國家元首。中央社記者王朝鈺攝 108年11月6日
基隆地檢署6日舉行「108年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉查察誓師大會」，法務部政務次長蔡碧仲（左5）、檢察總長江惠民（右4）等人出席，現場並展示2公尺高的反賄祈福大天燈，蔡碧仲致詞表示，一定要讓候選人真正憑實力，而不是憑一些狗屁倒灶或技巧來矇騙，登上國會殿堂或擔任國家元首。中央社記者王朝鈺攝 108年11月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）基隆地檢署今天舉行查察賄選誓師大會，法務部政務次長蔡碧仲致詞表示，一定要讓候選人真正憑實力，而不是憑一些狗屁倒灶或技巧來矇騙，登上國會殿堂或擔任國家元首。

基隆地檢署上午在基隆司法大廈舉行「108年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉查察誓師大會」，包含蔡碧仲、檢察總長江惠民、基隆地檢署檢察長柯麗鈴和廉政署副署長侯寬仁等人出席，現場並展示2公尺高的反賄祈福大天燈，祈望查賄、反賄一切順利。

蔡碧仲致詞說，人事有盡，所以要祈求天燈和神一起努力，讓選風能夠乾淨，今天檢警調和政風同仁一起誓師總動員，要來祈福點亮天燈。

他表示，大家都知道國家正處於內憂，更處於外患的關鍵時刻，「這一次我們過關，我們國家才能夠朝向富強康莊的大道邁進」，子孫將來才會有淨土可以生存，政府能夠做的就是維護公平、公正、乾淨的平台。

他說，希望檢警調政風同仁這次一定要真正落實，查察賄選要有績效，讓民眾對公權力有信心，一定要讓候選人真正憑實力，而不是憑一些狗屁倒灶、一些技巧來矇騙，登上國會殿堂或擔任國家的元首。

蔡碧仲表示，選民的每一票都非常的重要，政府要讓每位選民都能在自由意志下投下神聖的一票。天燈上寫著「十面埋伏」，意思就是檢警調政風單位與民眾一起同心協力查察賄選，遏止選舉歪風。（編輯：方沛清）1081106

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