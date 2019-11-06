大選倒數 侯友宜要求事務官嚴守行政中立

新北市長侯友宜（右）6日表示，事務官應努力為市政打拚，不需迎合政治人物的走向，只需要做好角色跟分際。他說，「也不需要迎合侯友宜市長的政治人物」。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市長侯友宜今天在市政會議要求區長與事務官，應嚴守行政中立，不要惡意批評任何候選人，否則只會造成社會對立與衝突。他強調，選戰倒數，若事務官違反行政中立絕不寬貸。

侯友宜在主持完市政會議總結時，語重心長表示，他走過台灣的輝煌時期，為何現在年輕人都沒有希望與目標。他突然轉向在座的各區區長，點名中和區長賴俊達，大膽發表身為事務官的感想。

賴俊達說，他服務公職31年，對台灣退步感觸很深，並認為主要是政治人物太著重在政治與個人為官，沒有做出讓人民感動的政績。事務官應該扮演的角色是創造工作的價值，以創造人民福祉優先。

侯友宜並當場考試，讓區長回想他參選新北市長時，發表的動機與感言。他說，台灣充滿濃厚的政治氛圍，讓中央與地方事務官無所適從。去年參選時是基於「中華民國是孕育我的母親」之理念，國家養育之情更勝於他的親生母親。

他說，見證台灣從經濟蓬勃發展，不以政治掛帥的年代，到現在經濟停滯不前。參選初衷是期盼找回當年不分任何黨派、顏色，為國家好好做事，純樸、認真、打拚的台灣精神。

侯友宜表示，惡意批評候選人，不會成就自己，只會製造對立和衝突，使國家的力量無法團結。他從警任公職幾十年，一直謹遵在心要行政中立。

他說，仍以市政優先，但假日與晚間有其他角色要扮演，區長不必受此影響，所有事務官在選舉期間要保持行政中立，嚴守分際。

在接受媒體聯訪時，侯友宜重申，當區長看見市長與國民黨籍立委參選人拍攝定裝照，難免有心理壓力。但事務官應努力為市政打拚，不需迎合政治人物的走向，只需要做好角色跟分際。他說，「也不需要迎合侯友宜市長的政治人物」。

除嚴守行政中立，侯友宜說，更重要的是事務官不可以惡意在公開或私下批評任何候選人，那沒意義，台灣不需要太多的選舉口水，製造更多的對立衝突。（編輯：李錫璋）1081106