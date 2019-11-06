替吳思瑤站台 賴清德證實將出任賴品妤競總主委

前行政院長賴清德（左）6日晚間在台北出席民進黨籍立委吳思瑤（右）的加油餐會時，被媒體問到「蔡賴配」議題，賴清德僅說，決定副手人選是總統職權。中央社記者王飛華攝 108年11月6日

（中央社記者葉素萍台北6日電）面對蔡賴配呼聲高，前行政院長賴清德維持一貫低調，不多做回應，持續賣力為黨籍參選人輔選。本週內除了第二次替爭取連任的立委吳思瑤站台，賴晚間也證實，他將出任汐止立委參選人賴品妤的競選總部主委。

媒體報導，尋求連任的蔡總統最快在下週四（14日）宣布副手搭檔人選，由賴清德出任，兩人將同台亮相爭取支持。

賴清德晚間替民進黨台北市立委參選人吳思瑤輔選，他受訪指出，對於總統搭配的問題，他已多次公開說明，「這屬於總統的權力，我沒有額外的補充。」

媒體追問，外界認為賴清德擔任蔡總統副手，能穩住獨派政黨票；賴清德重申，民進黨員向來有個傳統，就是尊重總統候選人這份權力，他不敢評論。

另外，萬里出身的賴清德，將出任民進黨提名、新北市立委參選人賴品妤的競選總部主委。

賴清德今天證實此項消息，他說，賴品妤是太陽花學運的要角，對國家社會有相當的使命感，這樣的年輕人，要提拔、栽培、支持；其次，賴品妤的選區剛好是他的出生地，他很高興有這個機會能夠邀請父老鄉親支持賴品妤。

賴清德說，他過去在立法院與賴品妤的父親賴勁麟合作問政，共同推動許多法案建設，賴品妤希望他擔任競選總部主委，他也接受，希望父老鄉親響應，讓她高票當選。

賴清德晚間出席吳思瑤的感恩餐會，是本週內第二次替吳思瑤站台。賴清德說，優質立委要全力支持，不要讓吳思瑤孤單，他希望吳思瑤高票當選連任。

吳思瑤受訪指出，「正能量、好立委」是她一直以來抱持的從政理念，這次北投天母的選舉真的很亂，但她相信支持者會亂中選一，選擇正能量的她。（編輯：紀淑芳）1081106