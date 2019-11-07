副總統邀方濟各訪台 外交部：教宗微笑以對

副總統陳建仁日前訪問教廷時，邀請教宗方濟各訪台。外交部歐洲司司長姜森7日表示，當時教宗的反應「都是微笑」。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月7日

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）副總統陳建仁日前訪問教廷時，代表總統蔡英文邀請教宗方濟各來台訪問。外交部今天表示，針對邀訪教宗的事情一直持續跟教廷交換意見；至於教宗對副總統邀訪的回應，「都是微笑」。

方濟各（Pope Francis）將於19日至26日牧靈訪問泰國、日本。陳副總統10月率團訪問教廷，參加英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也覲見教宗，並邀請教宗來台牧靈訪問。

關於邀訪教宗來台的進度，外交部歐洲司司長姜森今天在外交部例行新聞說明會回應表示，一直持續跟教廷交換意見，若有新發展，會向外界說明。

記者追問，副總統邀訪教宗，教宗當時的回應為何，姜森說，「都是微笑」。他強調，教廷非世俗國家，教宗的出訪都是睦鄰宗教性質，所有出訪或是活動的最大宗旨都是與天主教會社群有關。

此外，英國國會外交事務委員會5日發布報告示警，中國政府已經把干涉之手伸入英國大學校園，試圖控制批評中國的言論，更施壓校方限制學術自由。中國干預的證據包括，孔子學院（Confucius Institute）的官員在一場學術會議上沒收提到台灣的論文。

對此，姜森回應表示，台灣一直非常關注中國在歐洲社會進行影響力的操作及可能的影響，並針對這些問題與歐洲理念相近夥伴交換意見，包括與英國進行相關討論。

他說，歐洲對於中國在歐洲社會透過學術、NGO等活動來進行影響力操作的關切越來越高。孔子學院也是其中一部分，例如某位孔子學院的負責人被發現疑似有間諜行為而被禁止入境比利時。

姜森表示，針對中國在歐洲社會的影響力操作，台灣將持續跟理念相近國家討論；若有涉及影響台灣利益的部分，外交部會表達立場。（編輯：林淑媛）1081107