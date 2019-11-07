立院憂F-16飛行員不足 空軍：逐年調增人力

（中央社記者王承中台北7日電）立法院預算中心報告指出，依空軍目前培訓能量，未來F-16V戰機交機後恐有機但無人飛。空軍司令部今天表示，將依各型主力戰機比例逐年調增F-16型機的飛行人力，也規劃獎助金提高留營意願。

空軍以代號「鳳翔專案」，向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機。根據立法院預算中心最新出爐的「中央政府新式戰機採購特別預算案」評估報告指出，空軍近9年淨增加F-16型戰機飛行員人數有限，依目前培訓能量，能否在民國115年度新戰機交機前完成足夠飛行人力培訓工作恐有疑慮。

空軍司令部下午發布新聞稿表示，空軍針對新增聯隊員額需求及人力編設基準已完成專案檢討，以滿足新興兵力所需，並納入「5年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。

空軍指出，為因應新式戰機飛行人員需求，將參照美軍訓練標準，目前F-16飛行人員僅需適量差異訓練即可擔負戰備，另外也會依各型主力戰機的比例，逐年調增F-16型機的飛行人力，提升整體戰力。

鼓勵飛官留營方面，空軍表示，為使飛行人力長留久用，以滿足人力需求，除改善飛行員工作環境及負荷外，已規劃調整飛行軍官續服獎助金，以大幅提高留營意願，確保台海空防安全，籲請民眾放心。（編輯：謝佳珍）1081107