反擊匈奴說 蔡總統：國民黨掠奪國家資源變黨產

（中央社記者顧荃台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天批評，現在的政府「吃得跟匈奴一樣」，不停掠奪完就走人；總統蔡英文今天表示，「掠奪國家資源變成自己黨產的不就是國民黨嗎」，因此現在要處理不當黨產。

蔡總統下午出席「守民主、護台灣」大聯盟成立大會，會後受訪時表示，現在的政府是很努力做事的團隊，至於掠奪國家資源這件事，國民都很清楚，「掠奪國家資源變成自己黨產的不就是國民黨嗎」，才有處理不當黨產的事情。

蔡總統表示，政府做的事都是為了國家長遠發展、打下永續發展的基礎，受益的是全民跟世世代代的台灣人。

對於韓國瑜懷疑潛艦國造，認為政府應量力而為，蔡總統回應，潛艦國造絕對不是假議題，是真實存在的議題，從前總統蔣介石開始就想自製潛艦，歷屆總統都試圖做但沒有成功。經過一段時間努力後，現在有設計圖、正在建造廠房，預計2024年可以下水，這是一個非常紮實的政策，也是努力實踐的政策。

蔡總統指出，面對中國壓力、可能武力侵犯台灣的情況下，潛艦可以有效嚇阻入侵，也是不對稱戰力規劃中重要的層面，跟飛彈是一樣的道理。

有媒體報導指台船工會受到介入，並著手動員參與蔡總統的競選活動，對此蔡總統嘆了一口氣說，韓國瑜昨天質疑國艦國造政策，今天又質疑台船，這是不必要的。她說，台船認為可以參與國艦國造的國家政策很好，台船工會一向自主性很高，過去也有過決議，支持不是民進黨的候選人，不能說是民進黨有去運作或操弄。

另外傳出韓國瑜擬仿效前總統李登輝時代的「國家統一委員會」，在總統府層級設立兩岸政策決策諮詢機制，蔡總統對此表示，兩岸政策屬於總統職權，人民期待是總統可以守護國家主權，韓國瑜的兩岸立場必須要清楚，一個仿國統會的機制，確實會讓人懷疑是否呼應中國的一國兩制台灣方案，相信民眾對這樣的提案會有質疑。

媒體詢問，今天獨派挺蔡總統連任，是否代表民進黨跟本土社團整合成功。蔡總統說，「我們本來就在一起」，雖然很多議題或許在作法上有不同意見，但在國家大方向上都是一樣的。在場獨派成員也對蔡總統的說法拍手表達贊同。

另有媒體詢問，獨派大老辜寬敏說，蔡總統認為最重要的政策是加入聯合國。蔡總統表示，每個政府、特別是民進黨執政的政府，都非常重視國際參與，極盡可能尋求參與國際組織，無論是實質參與，或排除政治障礙下正式成為會員，雖然知道有其困難之處，但會持續努力。（編輯：楊凱翔）1081110