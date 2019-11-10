總部成立台船動員 管碧玲：工會自主相挺

（中央社記者程啟峰高雄10日電）台船工會動員參加總統蔡英文高雄競選總部成立大會，擔任蔡總統高雄競選總部主任委員、立委管碧玲今天指出，這是工會自主動動員相挺。

管碧玲下午出席「辣客集合、挺英網路志工高雄會師」活動前接受媒體訪問做以上表示。她指出，高雄的工會很有自主性，會將工會和資方、政府拉開一定的距離。以台船為例，每次選舉工會理監事會自主決定支持對象，她過去選立委時也曾被台船「決議不支持管碧玲」。

管碧玲同時在臉書發文指出，台船工會會替參選人成立「台船工會後援會」幫忙造勢，這是他們的傳統，超越黨派也是他們的傳統。

另外，行政院副院長陳其邁中午出席高雄縣醫師公會醫師節慶祝大會前接受媒體聯訪，對台船工會發文幹部偕家屬參加蔡總統高雄競總成立大會回應說，工會在選舉支持曾幫工會的對象是自主表達，尤其近幾年政府大力支持潛艦國造，工會支持理念相近的人是自然的事。

台船工會理事長黃日進則表示，上週工會理監事會討論決定力挺蔡總統連任，政府推動潛艦國造、風電工程等，台船獲大量業務，基於政府照顧台船人的前途，蔡總統高雄總部成立，工會自發性動員相挺，名正言順。（編輯：黃世雅）1081110