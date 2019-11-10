新北成立小英姐妹會 總統：要讓年輕人敢生敢養

新北市小英姊妹會10日成立，吸引大批婦女支持者到場，總統蔡英文（中）一一和支持者擊掌互動，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 108年11月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市小英姐妹會今天成立，總統蔡英文到場感謝姐妹們的支持並表示，政府不僅拚經濟及推長照，還要減稅及照顧0到6歲的小朋友，要讓年輕人敢生敢養，創業就業更順暢。

距離總統大選投票日倒數兩個月，2020新北市小英姐妹會於今天在三重區厚德體操館活動中心舉行成立大會，由立委余天妻子李亞萍出任總會長，現場吸引爆滿的婦女支持者。

民進黨新北市黨部主委、立委參選人余天首先感謝大家為他的女兒集氣，也希望新北12席立委都能勝選；但李亞萍一談到女兒余苑綺罹癌病情就淚崩，她泣訴，沒有像網友稱用女兒病情打悲情牌為余天爭取同情票，她相信女兒一定會康復，也呼籲大家一起來支持蔡總統連任，領導台灣向正確方向前進。

總統府秘書長陳菊表示，蔡總統民調穩定，但擔心有不一樣政黨都站出來競爭，台灣爭民主過程有血有淚，但不能有人每天辛苦播種，卻有人出來「割稻仔尾」，她籲大家支持民進黨，因為一定要國會過半，台灣才會更好，否則所有改革都會受到嚴重挫折。

黨主席卓榮泰表示，棒球有12強，新北12強也要勝選，社會需要好環境，否則不知如何教子女，選國家領導人也是如此，批評民進黨是匈奴等言語，根本是一派胡言，如果國家領導人說話是這樣，要如何教育下一代，他呼籲大家不能選講話沒水準且格局不夠的人。

蔡總統隨後進場時為現場氣氛掀起最高潮，總統一一和支持者擊掌互動，場面熱烈。

蔡總統致詞表示，希望凝聚姐妹們行動力，一起守護台灣民主。由於政府近幾年打好基礎，拚經濟上不僅今年成亞洲四小龍第一名，國內外也都來投資，讓台灣的投資大爆發，未來10年也呈穩定成長趨勢，讓台灣繼續成為四小龍第一名。

蔡總統表示，拚經濟後，國家稅收增加，因此，一定要做長照2.0，讓社區內的老人家都有人照顧，台灣人口老化，國家要照顧老人在自己家裡養老。長照預算也從執政時的新台幣50億元，後來每年都增加，明年要增加到400億元，讓長照項目及時間更長，品質更好。

蔡總統也強調要讓年輕人結婚後敢生敢養，因為國家會幫他們一起養，不僅減稅，也要協助年輕人在創業或就業的路上更順暢。因此，要照顧0到6歲小朋友，讓民進黨執政時預算只有200億元，目前已成長到600多億元，希望在政府補助下，未來有7成的小朋友都能進入準公共化幼兒園就讀。

最後也發生小插曲，蔡總統在介紹各選區立委參選人時，把新北第1選區立委呂孫綾口誤喊為「呂秀綾」，讓人聯想到前副總統呂秀蓮，總統笑說，已連跑10天行程，有點混亂，希望大家體諒，呂孫綾選區是艱困中的艱困，希望大家多幫忙。化解尷尬，現場也響起「總統加油」呼聲。（編輯：李錫璋）1081110