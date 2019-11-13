與馬同台提能源政策 韓國瑜：將檢討非核家園錯誤

國民黨總統參選人韓國瑜（右）13日下午在台北出席能源政策記者會，前總統馬英九（左）也到場與會，批評民進黨能源政策錯誤。中央社記者郭日曉攝 108年11月13日

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，總統蔡英文只顧政治利益，不顧人民需要，若他當選總統，一定立即檢討錯誤的非核家園政策，讓台灣人民免於缺電的恐懼及戴口罩的人生，這是他所做出來的承諾。

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團、馬英九基金會今天下午聯合舉辦「民進黨錯誤的能源政策」記者會，邀請韓國瑜，以及關注能源議題的前總統馬英九等人出席。馬、韓兩人在會中比鄰而坐，互動良好，不時互咬耳朵，甚至當馬英九咳嗽，韓國瑜也主動關心，要幕僚倒水給馬英九，展現雙方感情好。

對於能源政策，韓國瑜在會中主張，要多用便宜、穩定、乾淨的核能，少用貴又難用的再生能源，穩定供電，避免電價大漲，待再生能源技術成熟，價格便宜後，再逐漸增加使用比例；火力發電會造成空污，為民眾健康及環境，將減少燃煤發電。

韓國瑜表示，蔡總統只顧自己政治利益，完全不顧人民真正需要，若他有幸當選總統，一定會依據去年以核養綠公投決議，立即檢討錯誤的非核家園政策，重新提出穩健合理的能源目標及作法，讓台灣人民免於缺電的恐懼及戴口罩的人生，這是他所做出來的承諾。

對於是否要重啟核四，韓國瑜指出，在「安全無虞，人民同意」的情況下，核四要重啟，這個立場非常堅定。台灣不是全世界唯一用核能發電的國家，目前全球有500座核能發電廠，台灣周遭也都是核電廠，核廢料處理已有技術突破，政府一定會專業慎重面對核廢問題，讓台灣人民安心。

馬英九在會中表示，蔡總統4年前競選提出「2025非核家園」政見的承諾全部跳票，完全欺騙人民。若連任還會繼續騙下去。蔡總統推動的能源轉型政策，是錯誤的「三不」政策，總統做不到，人民吃不消，社會受不了。韓國瑜苦民所苦，當選後一定能改正這些缺失與錯誤，一起支持韓國瑜，搶救自己、搶救台灣的未來！

馬英九指出，為製造電價不會上漲的假象，自去年以來蔡政府已連續3次刻意凍漲電價，12年前民進黨執政後期為討好選民，刻意凍漲油價，把問題丟給下一任政府，使他剛上任就碰到油價不能不漲的爛攤子，現在民進黨政府又重施故計。

馬英九表示，去年全民公投已展現「以核養綠減碳」是多數民意所支持的最佳能源轉型方案，但蔡政府卻不予理會。蔡總統還走上街頭參加反核遊行，帶頭踐踏多數民意，這種荒腔走板的「反民主」行徑，是國家元首最壞的示範。

馬英九說，「我要在此恭請蔡總統今後不要再談台灣民主了，因為您實在不配再談了」。當年蔡總統對民進黨謙卑、謙卑、再謙卑的要求，已經成為一個令人錯愕的謊言與令人噴飯的笑話。（編輯：楊凱翔）1081113