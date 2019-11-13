港警強闖中文大學 黃國昌：六四翻版活生生上演

時代力量立委黃國昌（右）13日到竹科參訪時，受訪針對香港政府與學生衝突表示，難以想像竟有警察進入香港中文大學，這是「六四事件翻版」活生生在港上演。中央社記者郭宣彣攝 108年11月13日

（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）時代力量立委黃國昌今天到竹科參訪智邦科技公司，針對香港警察昨天進入香港中文大學衝突，他表示，香港人昨晚遭受暴力與打壓，「這是六四事件翻版活生生在香港上演」。

他呼籲，台灣有很多人與時代力量一樣力挺香港，希望給香港人更多信心爭取民主自由，而台灣也要拿出積極行動，給香港人更多實質幫助，並譴責香港政府及背後的力量用粗暴方式對待人民。

黃國昌說，希望包含聯合國在內等組織，要立即介入香港情勢，不能放任香港政府繼續打壓香港人民。

黃國昌隨後也與同黨新竹市立委參選人高鈺婷等人參訪智邦科技職工福利委員會附設幼兒園，並透過說故事活動，與現場孩子們互動。

高鈺婷說，她了解新竹市家長養兒育女的負擔，但因新竹市目前零公托，企業托育設置率也極低，未來若當選她將檢討相關法規，並督促勞動部、科管局與新竹市政府，共同推動竹科百人以上企業獨自或聯合設置托育機構，盼減輕家長負擔。（編輯：洪學廣）1081113