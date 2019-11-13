世界霹靂舞賽轉播塗灰國旗 外交部嚴正譴責

（中央社記者顧荃台北13日電）外交部今天表示，紅牛公司日前在印度舉行世界霹靂舞大賽，電視轉播時卻將中華民國國旗塗改為灰色，對次表達強烈不滿與嚴正譴責。

外交部發言人歐江安晚間表示，台灣舞者Monkey King日前參加由「紅牛」（Red Bull BC One）在印度孟買舉行的世界霹靂舞大賽晉級16強，但在決賽比賽的轉播畫面中，中華民國國旗遭塗改為灰色。外交部對國旗不當呈現表達強烈不滿與嚴正譴責。

歐江安表示，外交部強烈要求主辦單位及Red Bull公司立即恢復顯示國旗圖樣，並嚴正呼籲，體育及運動賽事應回歸中立、自主，不應受到任何不當的政治干擾，誤導國際視聽，尤其更不應該擅自塗改國旗樣貌。

外交部呼籲，只有讓全球所有參賽的舞者及運動員在平等參賽、確保尊嚴的條件下，才能保持選手的專業演出，並維護主辦單位的國際公信力。

歐江安說，外交部已請相關駐館洽詢主辦比賽單位及Red Bull總公司要求說明並予以更正，並籲請Red Bull公司做為全球知名體育及競賽公司，應保持中立，切勿屈從中國政治壓力，對台灣選手差別待遇。

對於塗改國旗，歐江安認為此舉動至為不當，因此要求應立即更正，並且避免任何可能矮化台灣選手的不當作為，此不僅影響Red Bull公司的國際聲譽與企業形象，更損及台灣國家地位與人民尊嚴。

她說，對於台灣選手、民間團體參與國際專業領域友好交流，遭受到不平等待遇，外交部深表不滿與憤慨，將持續積極洽詢主辦單位及公司總部，要求改正，堅定維護台灣人及選手應有權益，共同捍衛國家尊嚴。（編輯：楊凱翔）1081113