民進黨不分區列第10 莊瑞雄：配合黨中央布局

（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨中執會今天開會討論不分區立委名單，現任屏東縣立委莊瑞雄排第10名；莊瑞雄辦公室晚間發布新聞稿表示，轉戰責任更重大，他配合黨中央的布局，接受黨內協調列入不分區立委。

民進黨中執會今天開會討論不分區立委名單，原排名第1的原住民族電視台國際新聞編譯洪簡廷卉被拿掉，改為現任不分區立委吳玉琴；至於莊瑞雄排名部分，黨內人士晚間表示，總統蔡英文出手協調後，莊瑞雄原本排名第13，往前提到第10。

莊瑞雄辦公室晚間發布新聞稿指出，民主進步黨為了對屏東選區整併、一席都不能少的承諾，也為了2020總統大選，他配合黨中央的布局，接受黨內協調列入不分區立委。

莊瑞雄表示，屏東是他的故鄉、是他的根、是養育他的地方，也是蔡總統的故鄉，屏東鄉親提攜他的恩情，永遠不會忘記，尤其跟他一起打拚的夥伴、各後援會，「瑞雄轉戰，不代表放棄，而是我們的責任更重大。」

莊瑞雄說，他代表屏東這一席不分區立委，將會擔起全屏東的服務，無論屏南屏北，原有服務處及每週固定親自服務，今後照常運作。

莊瑞雄最後提到，他願意做出艱難的決定，是為守住總統的故鄉，守護台灣，對跟他一起打拚的夥伴，「我們的轉戰不休息，繼續努力，共同打贏大選。」（編輯：蘇志宗）1081114