蔡總統：只有民主自由 人才與投資就會來

總統蔡英文（左）16日在台中為力拚連任的民進黨籍立委黃國書（右）站台助選，蔡總統並強調，最重要的一件事，就是守住台灣的主權與民主自由。中央社記者蘇木春攝 108年11月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）總統蔡英文今天到台中，為支持連任的民進黨立委黃國書站台，蔡總統強調民主可以當飯吃，只有民主自由，人才與投資就會來，最重要的一件事，就是讓台灣的主權與民主自由守住。

現任台中市第6選區（中區、西區、東區、南區）立委黃國書，今天在南區成立競選總部，蔡總統、交通部長林佳龍、台中市小英之友會理事長李茂盛與地方民意代表等人都出席，吸引許多支持者到場。

蔡總統致詞時表示，最後2個月是最關鍵的時刻，現在大家好像覺得選情還算穩定，但還不到最後都不算，整個選戰裡面，國會能不能過半最關鍵就在台中，過去3年多政府做很多事情，很多的困難都一一解決，但總統與行政團隊必須承擔社會壓力，她很感動大家都在為台灣更好來承受。

提到爭取國會過半，蔡總統說，總統沒有立委相挺，真的做不下去，在前總統陳水扁執政時，國會沒有過半真的非常辛苦，當時要買F-16戰機，因為國會沒有過半沒辦法買，現在國會過半就可以獲得支持，現在買戰機、做潛艦，強化軍事國防力量，才能守住主權與民主自由。

蔡總統說，今年預估經濟成長率都是四小龍第一，台商與外商都一直在台灣投資，有這麼多的投資，都是因為對台灣有信心，就是因為政府維持社會穩定，讓台灣的民主自由可以持續發展下去，讓很多人才願意到台灣。

蔡總統強調，民主可以當飯吃，只有民主自由，人才才會來，民主要自由，社會才穩定，投資就會來，最重要的一件事，就是讓台灣的主權與民主自由要守住，讓台灣安定、台灣人有尊嚴與經濟發展，相信台灣未來幾年會非常好，會一直往上走與持續發展，讓台灣經濟脫胎換骨，變成亞洲的領頭羊。

黃國書說，這幾年台灣面臨許多挑戰，但蔡總統打下基礎，立院也努力推動各項改革，他在立院也爭取許多地方建設，蔡總統穩健帶領台灣前進，呼籲民眾繼續讓蔡總統連任，也支持大台中立委過半。（編輯：謝雅竹）1081116

民進黨籍台中市立委黃國書（圖）拚連任，16日在南區成立競選總部，黃國書表示，這幾年台灣面臨許多挑戰，但總統蔡英文打下基礎，立院也努力推動各項改革，穩健帶領台灣前進，呼籲民眾繼續讓蔡總統連任打拚。中央社記者蘇木春攝 108年11月16日