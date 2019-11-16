國政配與青年對話 韓國瑜：要效法蔣經國

國民黨總統參選人韓國瑜（左）和副總統參選人張善政（右）16日與青年交流。韓國瑜說，如能當選總統，將效法故總統蔣經國會用人，衝經濟讓人民過好日子，也知道國家目標是安全。中央社記者范正祥攝 108年11月16日

（中央社記者范正祥新北16日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天與青年對話，面對提問兩岸交流經濟利益與國家安全孰重，韓國瑜表示，如能當選總統，國家安全他責無旁貸，並將效法故總統蔣經國，任用優秀的行政院長拚經濟，讓人民過好日子。

韓國瑜「傾聽之旅」抵新北，和副總統參選人張善政共同出席競選辦公室在台北矽谷國際會議中心舉辦的「瑜你跨時代對話」活動，200餘名35歲以下青年參與交流。

有學生提問在兩岸交流過程中，有人認為「經濟利益」重要，也有人認為「國家安全」重要。對此，韓國瑜強調，所有政治人物出來選舉，就是允諾人民四個字「安居樂業」。

韓國瑜進一步表示，「重點來了，為什麼『安居』放前面，『樂業』放後面？」

他說，「安居」就是四大安全，包括「行的安全」、「住的安全」、「社會安全」，以及最重要的「國家安全」。「樂業」就是百業興旺，各行各業賺到錢，有收入。

韓國瑜指出，他的競選標語「台灣安全，人民有錢」不是喊喊的，很清楚「安居」是在上面，「樂業」是在下面，沒有安全也沒了一切，邏輯很清楚。中華民國的安全、台澎金馬的安全，是放在上面，但是人民要過好日子，也是要同等追求。

談及如何兼顧安居樂業，韓國瑜認為，行政院長非常重要。「未來如果我能選上總統，『台灣安全』，總統責無旁貸。但是『人民有錢』，行政院長至關重要。」

他指出，台灣人民懷念蔣經國在任時苦民所苦和衝經濟。關於衝經濟，蔣經國任用了優秀的行政院長孫運璿和經濟部長李國鼎、趙耀東。蔣經國雖然不是學經濟、不是學財政，但是會用人，也知道國家的目標是安全，讓人民過好日子。

他說，人民需要國家安全，但是也需要百業興旺，這是下一任總統最大的挑戰。下一任總統不光是要顧主權，要保護中華民國之外，還要讓人民過好日子。

韓國瑜今天也受邀至新店區參訪莊敬高職60週年校慶活動，觀賞學生韓系街舞及儀隊表演，參觀寵物美容實作、電競產業班及農園實習。

談到台灣電競產業，韓國瑜表示，全球電競產業規模及潛力都非常巨大，對於莊敬高職致力培養許多電競人才，他表達高度肯定，也希望國家政策支持。（編輯：趙蔚蘭）1081116